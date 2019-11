Daimler gaat meer dan 10.000 banen schrappen

Het geld voor de elektrificatie moet toch ergens vandaan komen?

Eerder deze maand was er al sprake van dat er 1.100 managers het veld zouden moeten ruimen. Nu blijkt dat er nog aanzienlijk meer mensen de laan uitgestuurd gaan worden bij het Duitse concern. De aantallen lopen namelijk in de vijf cijfers, meld de personeelsmanager van Daimler. 10.000 is daarbij dus nog een optimistisch getal.

De reden van deze drastische maatregel is simpel: er is een enorme smak geld nodig om de overgang naar elektrische auto’s te financieren. De Duitse fabrikanten moeten alles op alles zetten om aan de uitstootregels te kunnen voldoen. Dit bericht staat dan ook niet op zichzelf. Deze week maakte namelijk ook Audi al bekend flink banen te gaan schrappen. Bij hen ging het om 9.500 banen. BMW ontkwam er evenmin aan: in september kondigen ze aan 6.000 banen te schrappen. Mercedes spant dus echter de kroon.

Met deze maatregel wil Daimler eind 2022 zo’n 1,4 miljard euro bespaard hebben op personeelskosten. Het bedrijf heeft in totaal zo’n 300.000 man op de loonlijst staan. Om alles op een beetje op een nette manier te laten verlopen willen de Duitsers onder meer gebruik maken van natuurlijk verloop. Op die manier hoeven er zo min mogelijk mensen daadwerkelijk op straat gezet hoeven te worden. Verder worden de mogelijkheden voor deeltijdpensionering uitgebreid en zullen er de nodige ontslagvergoedingen uitgedeeld worden. Dit alles vanwege, in de woorden van Daimler, de “grootste verandering in de geschiedenis van de autoindustrie”.

Bron: BBC

