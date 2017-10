Hamilton is lovend over Max Verstappen

De Britse coureur hield zich in den beginnen nogal op de vlakte en sprak over Max als "that guy", maar er is gedurende de afgelopen races één en ander veranderd.

Met een gezonde dosis chauvinisme durven we te stellen dat Hamilton en Verstappen de twee beste coureurs van het huidige F1-veld zijn. De twee hadden interessante duels in Maleisië en Japan dus we hopen van harte dat die lijn dit weekend in het Amerikaanse Austin wordt doorgezet.

Dat Ayrton Senna de grote idool van Hamilton is zal niet als een verrassing komen. De Brit kreeg eerder in Canada al een originele helm van de Braziliaanse halfgod. Bovendien reed LH44 in het begin van z’n carrière nog met een botsmuts waarvan het design in hoge mate op dat van Senna’s helm was gebaseerd.

Volgens Hamilton zou Senna dan ook z’n ideale teamgenoot zijn, simpelweg omdat hij zich altijd wil kunnen meten met de besten. Op de vraag of hij graag de strijd aan zou gaan tegen Verstappen als teamgenoot, antwoordt Hamilton dat Max nog niet de allerbeste is.

Wel denkt Lewis dat Verstappen het in zich heeft om een hele grote te worden, mits hij in de komende jaren de juiste beslissingen neemt met pa Jos en manager Raymond Vermeulen. Hamilton geeft nog een mooie twist aan het verhaal door te stellen dat hij ooit zal toekijken hoe Max één van de allergrootsten in de Formule 1 wordt, maar wel pas nadat LH44 zelf gestopt is.

Hopen jullie ook zo dat de twee ooit teamgenoten worden? Dat wordt vuurwerk! We zullen alleen wel tot na 2020 moeten wachten voor het mogelijk zover is. (via: Telegraaf)

Dank aan Dennis voor het tippen!