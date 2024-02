Hamilton mag niemand meenemen naar Ferrari

De kans dat we in 2025 nog een keer ‘Bono, these tyres are gone man’ horen, is minder groot dan verwacht. Hamilton mag namelijk niemand meenemen naar Ferrari. Er is echter wel een caveat…

Lewis Hamilton gaat gewoon nog even voor een nieuwe fase in zijn leven, met een transfer naar Ferrari. Het lijkt ‘het laatste kunstje’ te gaan worden, maar dat zal te toekomst leren. Wie weet plakt hij er nog wel even tien jaar aan vast. Verschillende toppers in allerlei sporten laten immers zien dat als je bezig blijft en de beste begeleiding hebt, 45 daadwerkelijk het nieuwe 35 kán zijn.

Hamilton zelf zal in ieder geval dromen van een scenario zoals bij zijn vorige overstap van McLaren naar Mercedes. Dat leek ook een aparte move te zijn destijds. Maar het pakte heel goed uit. McLaren zakte steeds verder weg, terwijl HAM bij Mercedes meteen het eerste jaar een race won en daarna natuurlijk 7 6 titels. Om dat te bewerkstelligen, heeft HAM wel een nadeel te overwinnen.

Kennelijk had Mercedes toch al een beetje rekening gehouden met een overstap van Hamilton naar een ander team. Alle prachtige berichten over trouw van beide kanten ten spijt. Volgens Motorsport.com staat er namelijk een clausule in het contract van de zevenvoudig kampioen, waardoor hij bij een overstap naar een ander team, niemand van Mercedes mag ‘meenemen’.

Een dergelijke formule is in het verleden (soms) succesvol gebleken. Het Ferrari van Michael Schumacher was praktisch het oude Benetton team met rode in plaats van blauwe overalls aan. Maar Hamilton zal het bij Ferrari dus moeten doen met de huidige mensen in het team…

…En toch ook weer niet. Mercedes kan Hamilton weliswaar aan zijn contract houden. Maar het kan Ferrari niet verbieden om werknemers van Das Haus zélf te benaderen. Dus als Hamilton Ferrari ervan overtuigd dat, bijvoorbeeld, Peter Bonnington een enorme aanwinst voor het team is, kan Ferrari hem wel benaderen. Alleen mag Lewis zelf Peter niet overtuigen. Dat moet hij dan de grote zak geld uit Italië laten doen.

Mercedes zal natuurlijk wel steigeren als het steigerende paard een bak mensen overneemt. Maar wat ze daar werkelijk aan kunnen doen…