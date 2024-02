Lewis Hamilton doet fors salarisoffer voor zitje bij Ferrari

Lewis Carl Hamilton levert flink in om rode overalls aan te kunnen trekken. Een salarisoffer van miljoenen.

Maar oké, hoeveel geld krijgt Lewis Hamilton nu eigenlijk bij Ferrari? Het was de prangende vraag in een van de comments onder het artikel over de F1 overgang van het decennium (totdat Max in 2029 naar Ferrari gaat). Krijgt Lewis stiekem 100 miljoen per jaar of iets dergelijks dat hij zijn 26-jarige betrekking bij Mercedes bij het grof vuil zet? Het antwoord zal je verbazen!

Volgens de Corriere della Serra, gaat Lewis er namelijk niet op vooruit, maar juist op achteruit qua geld met zijn nieuwe dienstbetrekking. Bij Mercedes kreeg Lewis volgens de kwaliteitspublicatie 55 miljoen Dollar per jaar onder zijn nieuwste deal. Maar Hamilton levert die nu in voor een deal bij Ferrari waarbij hij 40 miljoen Dollar per jaar gaat verdienen. Dat is dus even 15 miljoen per jaar inleveren uit pure passie voor team rood.

Zo simpel is het echter niet helemaal, want Lewis heeft nu een deal met bonussen getekend. Als het een beetje lekker loopt, zal hij alsnog boven de 50 miljoen Dollar per jaar uitkomen. De deal loopt twee jaar, met nog een optie voor een derde jaar.

Interessant is natuurlijk ook wie er nu het meeste verdient binnen het team, want vaak is/wordt dat ook een afspiegeling van wie de ‘eerste rijder’ is. Welnu, dat lijkt nipt Hamilton te worden. Waarbij we moeten aantekenen dat Leclerc wel langere tijd vastligt bij het team. De Monegask verlengde zijn deal recent tot en met 2029. In totaal zou hij daarbij 185 miljoen gaan verdienen. Gemiddeld is dat over de komende zes jaar ruim 30 miljoen per jaar. Maar de deal is opgebouwd met een staffel, aldus Sportune. Het hoogste jaarsalaris voor de Monegask, komt pas in het laatste jaar en bedraagt 50 miljoen.

Hoe dan ook krijgen beide rijders van Ferrari dus vorstelijk betaald. Maar ja, de topteams moeten het geld ergens aan uitgeven, want door het budgetcap mag het niet allemaal in de auto vloeien. Bereid je dus vast voor op een salaris van 100 miljoen per jaar voor Max. Het is geen kwestie of het gaat gebeuren, maar een kwestie van wanneer.