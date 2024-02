Krater: Duitse EV verkoop zakt als plumpudding in elkaar

Waar de EV verkoop in Duitsland als een plumpudding in elkaar zakt, boeken diesels en benzineauto’s een plusje. Hoe dat zo?

The verdict is in Frank…but the jury…is out. Het is een van de mooie zinnen waarna Horacio Cane zijn zonnebril opzette in CSI: Miami. Inmiddels is ook het verdict binnen over de verkoop van EV’s in Duitsland in januari. En dat schetst geen fraai plaatje voor de adepten van stekkers. En eigenlijk ook niet, voor de markt in bredere zin.

Volgens cijfers van het Verband der Automobilindustrie, is de verkoop van EV’s in januari 2024 in Duitsland ten opzichte van december 2023 met…54,9 procent gedaald. Ja, u leest het goed waarde lezer, 54,9 procent. Plug-in hybrides zijn ook minder vaak verkocht, zij boeken een minnetje van 19,6 procent. Benzineauto’s gingen juist iets vaker over de toonbank (+9,1 procent), evenals diesels (+9,5 procent). De gehele markt echter, kachelt achteruit met 11,7 procent.

Is het eerlijk vergelijken? Ja ende neen. December en januari zijn andere maanden. Vroeger was het altijd zo dat er juist veel auto’s in januari ‘verkocht’ werden zodat ze bij wederverkoop ‘een jaar jonger’ waren. Maar tegenwoordig wordt de autoverkoop, net als alles, vooral gedreven door overheidsbeleid.

Een voor de hand liggende reden voor de terugval van EV verkopen, is dan ook dat de Duitse overheid abrupt besloten heeft de subsidiekraan hiervoor dicht te draaien. En dan blijkt dus, dat de vraag opeens harder van haar voetstuk valt dan Thijs Römer en Marco Borsato bij elkaar.

Het is aannemelijk dat hier ook meespeelt dat de slimme klant ‘nog snel even’ een EV heeft geregeld in december. Waardoor de cijfers in die maand extra rooskleuring waren en nu extra duister. Doch de verwachting van analisten, ook gezien de algemene terugval van de automarkt in het geheel, is dat deze trend doorzet. De VDA verwacht over het hele jaar een contractie van de Duitse automarkt van 1 procent en een terugval van de EV markt van 9 procent.

Dat klinkt wellicht niet eens extreem, schokkend, maar er is iets om in het oog te houden. De totale Duitse automarkt zou daarmee dit jaar uitkomen op 2,82 miljoen units. En dat is nog altijd een kwart(!) minder dan in de jaren voor de Rona, de chipcrisis, megainflatie en ‘Oekraïne‘…

Het is dus niet meer wat het geweest is, die automarkt. Wat dat betreft, heeft het ESG-beleid dus succes. Behalve dat de VDA ook inschat dat de globale automarkt dit jaar juist met 2 procent zal groeien. Het zijn dus vooral wij Noord-Europeanen die achteruit kachelen, terwijl de rest van de wereld verkwistend gas geeft. Waarvan akte.