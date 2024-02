Nieuwe batterij BMW i3 kost ruim 70.000 Dollar

Een nieuwe accu voor een BMW i3 blijkt extreem duur te zijn. Een klant kreeg zelfs een offerte van meer dan 70.000 Dollar…Is dat niet crimineel duur?

EV’s zijn heet, vooral zo lang er subsidie op gegeven wordt. Maar er kleven ook wat nadelen aan elektrische auto’s. Uiteraard staat de tijd niet stil en de ontwikkeling ook niet. Range en laadtijden worden steeds groter respectievelijk korter, infrastructuur wordt steeds beter. Zodoende gaat het gebruiksgemak van de EV met stappen vooruit. Maar hoe zit dat nu, als die accu een keer permanent leeg is?

Welnu, daarvan gaan we in de komende jaren steeds meer over horen. De eerste echt populaire EV’s, kwamen immers een dikke tien jaar geleden op de markt. We hebben al een Scandinaviër gezien die zijn Tesla op heeft geblazen met zware explosieven. Maar ook BMW i3 klanten zijn niet te spreken over reparatiekosten van hun inmiddels oude accu’s.

De BMW i3 kwam in 2013 op de markt, een jaar na de Tesla Model S en was dus een pionier. Niet alleen was het een elektrische auto, ook het platform en de gebruikte materialen waren modern. BMW paste veel carbon toe en hout recyclebare materialen. Stiekem was het in sommige opzichten zodoende best een apart, kek ding.

Inmiddels zijn de batterijen bij sommige i3’s echter uitgeput. Dan blijkt dat even een nieuwe batterij halen bij de dealer, niet zo makkelijk is. Verschillende klanten kregen een offerte gepresenteerd van ruim 30.000 Dollar. Opvallend, gezien de laatste nieuwprijs van de i3. Die rangeerde in ‘Murica tussen de 45.445 en 52.495 Dollar.

Een klant van BMW Seattle kreeg zelfs een rekening gepresenteerd van ruim 70.000 Dollar. Ouch. De klant plaatste de rekening op Reddit, alwaar de kenners speculeren dat onderdeel is van een snood plan van BMW. Men denkt dat het merk helemaal geen zin heeft de accu’s van oude i3’s te vervangen. Dus dan maar dergelijk hoge prijzen vragen om klanten af te schrikken. Een andere theorie is dat de dealers onder omstandigheden de accu moeten vervangen onder garantie en de opgegeven kosten declareren in München.

Maar goed, wat nu als je i3 kaput is. Kan het dan goedkoper? De batterij van de vroege i3 heeft acht afzonderlijke cellen en de gedachte is dat er vaak ‘maar’ één kapot is. Een nieuwe cel kan je bij BMW kopen, voor minder dan 3.500 Dollar. Maar dan moet je de auto nog fixen. Dat wil je niet zelf doen, want dan eindig je waarschijnlijk geëlektrocuteerd alsmede geflambeerd. Dus je zal een kundig monteur moeten vinden. Linksom of rechtsom, het gaat in de papieren lopen. Koop dan?