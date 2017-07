Hamilton: “Mercedes begint pas net warm te draaien”

LH44 ziet het zonnetje weer schijnen.

Het was een bewogen week voor Lewis. Het begon met het F1 Live Event in Londen. Alle teams en coureurs waren present, met uitzondering van die ene rijder waar het hele Britse publiek het meest op zat te wachten: Lewis Hamilton. De Brit vierde liever een paar dagen vakantie om zich in alle rust te kunnen voorbereiden op de thuisrace te Silverstone en dat leverde hem nogal wat kritiek op.

Toch heeft die mini-break kennelijk z’n vruchten afgeworpen, want Hamiton reed werkelijk oppermachtig naar de overwinning toe in een race de hij vanaf pole position was begonnen. Volgens Lewis is dit nog maar het begin, want z’n Mercedes begint nu pas Ć©cht op stoom te komen. Slecht nieuws dus voor de concurrentie…

“This weekend we’ve been able to exploit the full performance of our car, particularly on both cars, more so than any other race so far this year. It’s a great showing and puts us in a good position and gives us a strong platform to start from for the second half of the season.”