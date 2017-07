Kijktip! De F1 zet Londen vanavond op z’n kop

Wederom bewijs dat Liberty Media snapt hoe je een sport promoot.

De Amerikanen hebben namelijk geregeld dat alle Formule 1-teams vanavond in Londen present zijn tijdens het zogeheten F1 Live-event. De hoofdstad van Engeland staat vanavond niet alleen in het teken van autosport op het hoogste niveau, maar er zullen ook genoeg andere celebs aanwezig zijn.

Over celebs gesproken: Lewis Hamilton geeft helaas voor z’n Britse achterban geen acte de présence. Hij heeft namelijk een minivakantie van twee dagen. Wel zou aartsvijand en regerend kampioen Nico Rosberg erbij zijn. Bovendien kunnen de Britten hun vlaggen laten wapperen voor Jenson Button, die eerder dit jaar nog inviel voor Alonso tijdens de Grand Prix van Monaco.

Verder zijn zoals gezegd alle 10 de Formule 1-teams aanwezig om het publiek in Londen op te warmen, waarbij uiteraard door de straten van de enorme stad wordt geracet. Waarschijnlijk is een en ander bedoeld als appetizer voor een mogelijke Grand Prix in Londen, aangezien Silverstone het contract met de F1 door de shredder heeft getrokken.

Het spektakel is vanaf 19:00 Nederlandse tijd te volgen via Ziggosport Racing (dus niet het reguliere kanaal). Wie die zender niet in het pakket heeft zitten kan de officiële livestreams HIER of DAAR vinden.