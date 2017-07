Hier, de goedkoopste Alfa Giulia van Marktplaats

We hebben uiteraard alleen gekeken naar de nieuwe Giulia. Niet naar de oude.

24 juni 2015 staat waarschijnlijk op de onderarmen van vele Alfisti getatoeëerd. Op die dag werd namelijk de Giulia Quadrifoglio onthuld; de auto die de boel bij Alfa Romeo weer recht moest trekken én die bovendien een rentree op de Amerikaanse markt moest inluiden voor het merk.

Of dat allemaal gelukt is laten we voor nu even in het midden, maar ruim twee jaar later durven we te stellen dat de Giulia inmiddels wel bij de gevestigde orde hoort. Hoog tijd om eens te onderzoeken wat de goedkoopste Giulia van Marktplaats kost en wat je krijgt voor je geld.

Ons oog viel op deze Giulia 2.2 JTD met een 150 pk sterke dieselmotor. De black beauty uit 2016 heeft 13.787 kilometer aan levenservaring en mag mee voor 34.850 euro. Nieuw zal de Giulia rond de 45k hebben gekost dus we laten de vraag of dit een goeie deal is graag aan jullie over.