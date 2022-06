‘Hamilton moet met pensioen om erger te voorkomen’

Wat? Moet Hamilton nu al met pensioen? Volgens deze pensionado wel ja.

Lewis Hamilton beleeft op dit moment zich niet in de vorm van zijn leven. De bijna achtvoudig wereldkampioen heeft diverse tegenslagen te verwerken.

Sinds 2014 rijdt hij in een extreem dominante auto en kon hij de wereldkampioenschappen aan elkaar rijgen. De wijze waarop hij dat deed was alsnog indrukwekkend. Hamilton blies zijn concurrenten alsof ze in een lagere klasse reden.

Dit seizoen echter lukt att niet meer. Ze hebben in Brackley gegokt en verloren met een ongelooflijke mispeer. Naast het gebrek aan snelheid, zijn er meer issues. De auto heeft enorm veel last van porpoising (dat op en neer weer bewegen op rechte stukken).

Als kers in de appelmoes is George Russell ook nog eens sneller. Tenslotte heeft Hamilton dit jaar best wat pech gehad. De derde plaats in de GP van Canada 2022 is namelijk pas zijn tweede podium dit seizoen! Ergo: hij staat vijfde in het kampioenschap.

Hamilton moet met pensioen

Volgens oud-wereldkampioen Jacie Stewart is het wel mooi geweest. Zo laat optekenen aan The Convex Conversation.

Hij heeft het extreem goed gedaan. Hij komt van een eenvoudige achtergrond. Zijn vader moest vijf baantjes hebben om zijn kartcarrière te kunnen bekostigen voordat ene Ron Dennis ‘m oppikte. Toen het aankwam op afscheid, was het Hamilton die die beslissing maakte, niet Ron Dennis. Het was de beslissing van Lewis. Hij zag het potentieel van Mercedes. Maar nu heeft hij het moeilijk met een snellere teammaat wat lastig voor hem gaat zijn. Ik denk dat het tijd is voor ‘m om ontslag te nemen. Jackie Stewart, niet te verwarren met Johnnie Walker.

Verveling

Zo, die zit. Dat is het voordeel van Schotten, die zijn natuurlijk ietsje minder gereserveerd dan Engelsen. Jackie Stewart is niet bang dat Lewis te weinig om handen heeft en zich gaat vervelen.

Hij heeft zijn muziek, cultuur, hij is gek op kleding. De voddenhandel zou absoluut bij hem passen. Ik ben er zeker van dat hij heel succesvol daarin zou zijn, omdat hij enorm veel geld verdiend heeft. En terecht. Hij was de beste van zijn tijd. Ik zou hem wel willen zien stoppen nu. Het is jammer dat hij niet op zijn top is gestopt. Maar ik denk niet dat ooit nog gaat gebeuren. Het is verstandiger om nu te stoppen dan door de pijn heen te gaan omdat je niet meer goed kan doen wat je eerst deed. Jackie Stewart, schenkt even een dubbele in voor Lewis.

Wow. Dat zijn rake woorden! Lewis Hamilton moet met pensioen, aldus de Schotse F1 pensionado.

Dan is het woord nu aan u. Wat denk jij? Moet Lewis Hamilton met pensioen? Of is hij nog veels te goed en zou hij prima mee kunnen doen als Mercedes de auto iets kan verbeteren? Laat het weten, in de comments!