Uitslag Formule 1: Grand Prix van Canada 2022

Oooooh Canada…wie wint vandaaaaag de Grand Prix?

Yes, na drie jaar weer een Grand Prix van Canada. Het circuit waar we in het verleden al geweldig hebben kunnen genieten van menig mooie race, gaf ons gisteren alweer een spannende kwalificatie. Een bakje water zorgde voor wat extra peper in de sessie. Perez vergaloppeerde zich, Alonso exceleerde en Verstappen pakte een dominante pole.

Samen met de grid penalties die Charles Leclerc ontvangt voor het wisselen van motoronderdelen, betekent het dat we vandaag een ‘gemixte’ grid hebben. Een paar coureurs staan verder naar voren dan verwacht, een paar coureurs verder naar achteren. Vaak is dat een recept voor een leuke race.

Alonso heeft gisteren in ieder geval al aangegeven direct Verstappen aan te vallen in de eerste bocht. De veteraan denkt niet te kunnen winnen vandaag, maar een paar rondjes de leiding hebben lijkt hem wel wat. Gaan deze snode plannen lukken, of wint Max ook deze race? We gaan het zien, in de Grand Prix van Canada!

Start

De grote woorden van Alonso vooraf ten spijt, komt Verstappen veel beter van zijn plek dan de Spanjaard. MV1 behoudt zodoende eenvoudig de leiding in de race. FA14 moet juist alle zeilen bijzetten om landgenoot Sainz achter zich te houden. Maar dat lukt de veteraan dan in ieder geval wel. Eigenlijk een ideaal scenario voor onze held dus, daar zijn voormalig teammaat Carlos normaal gesproken de grootste bedreiging vormt voor de zege vandaag.

Magnussen wil agressief als altijd meteen wel aanvallen bij Hamilton. Maar de Brit weert zich kranig en K-Mag moet eieren voor zijn geld kiezen. Helemaal zonder slag of stoot gaat dat niet, want we zien dat de Deen zijn voorvleugel beschadigd heeft. Desalniettemin heeft de herintreder voor nu de betere start van de twee Hazen, want Schumacher is al snel een plekje kwijt aan Ocon en aan Russell. Het was te verwachten dat de Hazen vandaag moeite zouden hebben hun mooie posities van gisteren te verdedigen. Maar zo gaat het wel rap.

Sainz gaat in ronde drie voorbij aan Alonso en heeft dan een dikke drie seconden achterstand op Verstappen. De vraag van de wedstrijd misschien wel wordt nu of CS55 het gat naar MV1 gelijk kan houden of zelfs kan dichtrijden. Zo ja krijgen we een interessante race om de winst. Zo niet wordt het een soort van Azerbeidzjan-verhaal, tenzij er gekke dingen gebeuren. Magnussen heeft dikke vette pech als de FIA hem dwingt zijn beschadigde vleugel te wisselen. Mede daardoor kruipt Perez inmiddels richting de top-10, maar Leclerc hangt nog rond op P14.

Helaas voor Red Bull, krijgt de tweede vervolgens wat hulp van de eerste, of liever gezegd, diens RB18. De versnellingsbak van Sergio kan opeens geen versnelling meer vinden. De Mexicaan valt daardoor uit. Leclerc schuift op naar P13. De wedstrijdleiding besluit een Virtual Safetycar in te lassen, om de gestrande Red Bull op te ruimen.

Verstappen grijpt deze kans aan om te pitten, maar Sainz en Ferrari doen dat niet. Ook de Alpines en Russell rijden door, terwijl Hamilton wel de pit opzoekt. De nieuwe volgorde vooraan is daardoor Sainz voor Alonso, Verstappen, Russell, Ocon en Hamilton.

Hamilton maakt echter snel werk van Ocon op zijn nieuwe harde banden. Verstappen sluit in ronde vijftien aan achter Alonso. De wenkbrauw doet geen moeite om hard te verdedigen, waardoor MV1 op jacht kan naar Sainz. Het verschil in nu een dikke 5,5 seconden en Verstappen zet meteen maar weer een paarse eerste sector neer.

Toch slinkt het gat niet weg als sneeuw voor de zon. De bandjes van Sainz houden het kennelijk redelijk goed vol, zo verheugt zich ook het team over de radio. En dan komt de volgende joker op tafel. Net als Perez, valt Schumacher uit met technische malheur. Ook zijn auto moet even opgeruimd worden. En dat zorgt voor de volgende virtual safetycar. Russell duikt meteen naar binnen en een ronde later doet Sainz hetzelfde. Het is goede timing voor Ferrari, want als Carlos de pit uitrijdt wordt de race net weer vrijgegeven.

CS55 komt als derde en vlak voor Hamilton weer de baan op, maar heeft Alonso voor zich, die helemaal nog niet gestopt is. Andermaal kan Alonso niks inbrengen tegen zijn jongere landgenoot, die makkelijk voorbij zeilt op het rechte stuk. Met tien seconden achterstand, maar banden die twaalf ronden jonger zijn dan die van leider Max, kan Sainz nu dus de aanval in gaan zetten op de kampioenschapsleider.

Mid Race

Het was misschien überhaupt lastig geworden voor Alpine en Alonso om het podium te verdedigen. Maar de strategie waarvoor men heeft gekozen met FA14, lijkt nu niet geweldig te zijn. Twee keer hadden ze de kans te stoppen onder een Virtual Safetycar, maar twee keer pakten ze die kans niet. ALO heeft zijn grote vriend HAM inmiddels moeten laten gaan. In ronde 29 maakt hij alsnog zijn stop en valt terug tot P7 achter Leclerc en daarvoor Ocon. De Monegask heeft ondanks een dunne achtervleugel enige moeite met inhalen.

Ook zijn teammaat komt ondertussen niet zienderogen dichterbij aan Verstappen. Twee seconden heeft de Spanjaard van de voorsprong afgesnoept, maar die voorsprong is nog steeds acht seconden. Wel geeft Verstappen inmiddels aan dat het allerbeste er al vanaf is op deze set banden. Dat zal Ferrari moed geven.

Wat Ferrari minder goed zal doen, is wederom een trage stop voor Leclerc. Als Charles eindelijk binnenkomt aan het eind van zijn 41ste ronde, verliest hij drie seconden. Bij het uitkomen van de pitstraat zien we dat het drie hele kostbare seconden zijn. Leclerc komt namelijk vlak achter Tsunoda en Ricciardo weer de baan op. Dat is niet wat de Monegask wilde.

Maar ook Red Bull heeft een kleine frustratie bij de pitstop van Verstappen. Als de Nederlander zijn tweede stop maakt, komt hij vlak achter Hamilton weer de baan op. Het duurt niet lang, want op het rechte stuk richting de laatste chicane kan Max voorbij aan Lewis. Toch kost hem dit even een seconde of wat. Dat kan kostbaar zijn, want Sainz gaat nu aan de leiding met 10,5 seconden marge naar Verstappen. Kan Sainz dit binnenangelen, of moet ook de Spanjaard nog een keer stoppen?

Finish

Een clash in de laatste rondjes hangt in de lucht, maar dan is opeens weer alles anders. Tsunoda maakt een klassiek foutje op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij pit voor nieuwe banden, maar hangt vervolgens de Alpha Tauri bij uitkomen pitstraat op koude banden in de muur. Vooral als het nat is zien we dat wel eens op dit punt, maar de Japanner overkomt het dus in de stralende zon. Dit zorgt nu niet voor een Virtual Safetycar, maar voor een heuse echte Safetycar.

Ferrari en Sainz snappen dat ze geen andere keus hebben dan pitten voor nieuwe banden. Carlos verliest daardoor P1 weer aan Verstappen, maar kan vlak achter MV1 aansluiten op nieuwe harde banden. Ook de twee Alpines stoppen, in hun geval voor de nieuwe sets mediums die ze nog hadden liggen.

Bij het ingaan van ronde 55 gaat de safetycar weg en hebben we een sprint van vijftien rondjes naar het eind. Sainz zit redelijk goed op te letten en laat Verstappen niet gaan. Toch weet Verstappen al snel een gaatje van bijna een seconde te pakken op de Spanjaard. Twee rondjes heeft hij om Sainz van zich af te schudden voordat de DRS weer geactiveerd kan worden. Dat lukt echter niet, dus zal Verstappen nu de Ferrari met open vleugel moeten trotseren.

De eerste keer lukt dat wonderwel. En vaak is dat wel een indicatie van dingen die komen gaan. Een ronde later lijkt het verdedigen al een stuk makkelijker voor VER. Tien ronden moet Max dit nog volhouden. Leclerc komt ondertussen wel voorbij aan de Alpines en kan misschien nog naar het podium. Maar interessant voor de zege is dat Sainz in ronde 62 de DRS al een keer verliest op Verstappen.

Even later is Sainz weer terug in de staart van Verstappen, maar hij lijkt nooit echt te kunnen aanvallen. De Ferrari heeft de snelheid in rechte lijn niet. Max wint ‘m dus. Zoals al een paar keer eerder moet Sainz knarsentandend genoegen nemen met P2. Hij blijft dus wachten op zijn eerste zege.

Ook voor de rest verandert er niks meer in de top-10. Hamilton wordt derde op het circuit waar hij ooit zijn eerste zege pakte, Russell sluit aan op P4. De zevenvoudig kampioen heeft na zijn tweede podium van het jaar naar eigen zeggen helemaal geen last van hoofdpijn of rugpijn.

Leclerc pakt vanaf de staart van de grid P5, voor de twee Alpine’s van Ocon en Alonso. De twee Alfa Romeo’s van Bottas en Zhou worden acht en negen, terwijl Lance Stroll voor eigen publiek vanaf P18 op de grid het laatste puntje pakt. De jonge Canadees bewijst dus weer eens dat hij beter kan racen dan kwalificeren. Of misschien moet je zeggen dat Aston Martin dit weekend de snelheid had om er meer dan een puntje uit te slepen, maar dat verzuimt heeft.

Ricciardo, de onder vuur liggende Vettel, Albon, Gasly, Norris, Latifi en Magnussen finishen wel, maar pakken geen puntjes. In alle gevallen is daar een reden voor, maar vooral voor McLaren moet het schrikken zijn dat ze met beide auto’s buiten de punten aan de meet komen. De crashende Tsunoda en pechvogels Perez en Schumacher zijn de drie uitvallers van de dag.

Verstappen loopt met deze klinkende overwinning verder uit in het WK, naar 175 punten. Op de race in Monaco waar Max derde werd na, heeft hij nog steeds alle races waarbij hij dit jaar aan de finish kwam gewonnen. Door de non-finish van Perez en de vijfde plaats van Leclerc, is het verschil met de nummer twee in het WK nu opeens een enorme 46 punten. Perez is namelijk nog steeds die nummer twee, met 129 punten. Leclerc, die vandaag ‘slechts’ tien punten pakt heeft nu 126 punten. Daarachter staan dan Russell en Sainz. Geinig aan de stand in het WK is verder dat LH44 nu 77 punten heeft, terwijl VB77 44 punten heeft. Die twee blijven toch aan elkaar gelinkt voor het leven…

In het WK voor constructeurs pakt Ferrari wel een paar puntjes terug op Red Bull, maar dat zal het team uit Oostenrijk geen echte pijn doen. Er zijn nog twaalf races te gaan, maar het ziet er episch uit voor Max en team rode stier. De volgende is over twee weken in Engeland, op het historisch verantwoorde circuit van Silverstone. Jolly good.

Volledige uitslag Formule 1 Canada 2022