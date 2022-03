“Hamilton moet niet zo agro doen als Verstappen”

Hamilton gaat naar eigen zeggen meer agro doen, zoals Verstappen. Maar is dat wel handig?

Hamilton leed vorig jaar letterlijk in de laatste ronde een smadelijke nederlaag tegen onze held Max Verstappen. Een beetje geholpen door Michael Masi, pakt Max meteen zijn eerste kans en zette zijn RB16B gung ho naast de Mercedes W12 van Hamilton in de hairpin. Hamilton had toen nog een kans om kampioen te worden, maar pakte die niet. Als Lil’ Lewis zijn auto ‘had laten staan’, was Max erin gekletterd. In principe zou Max alsnog kampioen zijn geweest als beiden uit waren gevallen, doch als MV-toen-nog-33 dan een strafje had gekregen, weet je niet hoe het loopt.

Het was niet de enige keer in het jaar dat Hamilton zich door Max de kaas van het brood liet eten. Dit jaar kwam Lewis dan ook uit de startblokken met de boodschap dat hij meer agro zou gaan rijden, ‘zoals Max Verstappen’. Lewis heeft het imago een cleane rijder te zijn. Of dat overigens helemaal terecht is of niet laten we maar in het midden. Onder andere Alexander Albon en Felipe Massa zullen er wellicht anders over denken.

Nu Mercedes even niet meer het beste team lijkt te zijn, kunnen we waarschijnlijk beter dan in jaren beoordelen of Lewis echt (weer) zo agro is. Tienvoudig racewinnaar Gerhard Berger, betwijfelt echter überhaupt of het zo’n goed idee is dat Hamilton extra agro gaat. De Oostenrijker hangt het adagium aan dat je moet blijven doen wat je succesvol heeft gemaakt:

Ik weet niet of dat het juiste idee is. Lewis weet het natuurlijk beter, maar ik vond zijn soevereiniteit vorig jaar echt mooi om te zien. Voor mij was dat zijn grootste pluspunt. Ik weet niet of hij de juiste weg inslaat door net zo agressief te zijn als Max. Ik vond het juist heel slim van hem om soms de ruimte te geven en niet te crashen, om het vervolgens op een andere manier recht te zetten. Door al zijn ervaring, is Lewis heel soeverein, vind ik. Hij pakt altijd zijn kansen. Met uitzondering van Silverstone, was hij perfect. Gerhard Berger, Oostenrijker

Berger voegt er nog wel aan toe dat hij Senna nog steeds beter vindt dan Hamilton. En dat de Brazo hem net iets meer doet denken aan Verstappen. Waarvan akte.