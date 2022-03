Frits heeft slecht nieuws voor Nederlandse Le Mans fans

Jumbo eindbaas Frits van Eerd heeft slecht nieuws omtrent Le Mans.

Het duurt nog wel even, maar de 24 uur van Le Mans stormt zo zachtjes aan alweer naderbij. De afgelopen jaren vond de race dankzij de Rony Rona later in het jaar plaats. Dit jaar staat de race echter begin juni op de kalender. We mogen het eigenlijk niet zeggen, maar stiekem is de Le Mans van dit jaar eigenlijk vooral de opmaat naar die van volgend jaar. Dan is het immers de bedoeling dat er weer meer merken gaan meedoen in de hoogste klasse en we weer gaan feesten alsof het 1999 is.

Of dit ook meegespeeld heeft in de afweging van Frits weten we niet, maar feit is dat de inmiddels bekende gele bolide dit jaar níet in actie zal komen in de Franse klassieker. Racing Team Nederland doet dit jaar namelijk mee aan de International Marihuana Smugglers (IMSA) Endurance Cup. Daarbij had men bij RTM door het grote aantal inschrijvingen geen garantie op een deelnamebewijs. Beide zaken samen, maakten dat het hele team dan naar Frankrijk zou moeten komen voor een eventuele kans op meedoen. Dit terwijl twee weken na Le Mans, sowieso weer teruggekeerd zou moeten worden naar ‘Murica. Dan staat namelijk de race op The Glen op de kalender.

Frits baalt ervan dat er voor het eerst sinds 2017 geen Nederlands team op de grid staat. Doch hij kijkt ook uit naar de nieuwe uitdaging aan de andere kant van de plas. Hiervoor is er helaas voor Job van Uitert wel een personele verandering doorgevoerd. Zie het als een vorm van succesbelasting. Job is inmiddels gepromoveerd tot een ‘gouden’ rijder door de FIA. Daarom heeft Frits local hero Dylan Murray ingehuurd. Dit jonge Amerikaanse talent is een ‘zilveren’ rijder en kent bovendien de circuits. Giedo en Rinus zijn de andere rijders van het team.

Wij snappen ‘m wel, dit nieuwe avontuur. Maar ja, Le Mans zal voor de diehard oranje-bril dus iets minder interessant zijn dit jaar.