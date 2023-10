2e plek afpakken van Perez boeit Hamilton niet

Lewis Hamilton is niet druk om de tweede plek in het wereldkampioenschap ten koste van Sergio Perez.

Kan het dan toch nog spannend worden voor een tweede plek in het wereldkampioenschap? In principe is het een gelopen race. Maar wie gisteren naar Perez heeft gekeken kan concluderen dat alles nog mogelijk is in de resterende races.

Max heeft het wereldkampioen voor dit seizoen al een tijdje te pakken. Wat resteert is de tweede en de derde plaats. Die tweede plaats lijkt in principe naar Sergio Perez te gaan. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Als de Mexicaan foutjes blijft maken en Lewis Hamilton blijft presteren, dan kan op het allerlaatste moment toch nog P2 in handen komen van de Brit.

Hamilton zelf zeg er eigenlijk niet zo mee bezig te zijn. Mocht hij toch op P2 eindigen dan ziet hij dat als een bonus. Waar het hem nu om gaat is dat Mercedes als tweede eindigt in het constructeurskampioenschap. Zo bescheiden gebleven die jongen. Mercedes staat tweede op dit moment, maar voelt de hete adem van Ferrari in de nek. Russel en Hamilton moeten daardoor de resterende races punten binnenharken om P2 veilig te stellen voor het team.

Hij (Hamilton) verwacht niet zo heel veel van een tweede plek in het wereldkampioenschap als het om hem persoonlijk gaat. Perez heeft een kampioensauto, aldus Hamilton. Daar heeft de coureur een punt, maar Checo moet het wel zelf doen. Na de GP van Mexico wist Hamilton maar liefst 19 punten in te lopen op de Mexicaan, die zelf te maken had met een puntloze DNF. Met nog 20 punten te gaan is het gat een stuk kleiner geworden.

Er staan nog drie GP’s en een sprintrace op de agenda.

Kortom, genoeg vuurwerk in het verschiet voor Lewis om zich van zijn beste kant te laten zien. (via Telegraaf)