‘Nederland staat vast als volgend kabinet niet ingrijpt’

Een omroep van de vervoerssector. Het volgende kabinet moet ingrijpen op het gebied van vervoer in Nederland.

Voor lekker doorrijden moet je toch al gauw buiten de randstad zijn. Eigenlijk heb je alleen heel vroeg in de ochtend en ’s avonds laat kans op een snelweg waar je de linkerbaan enigszins kunt reserveren voor jezelf. Nederland wordt drukker en drukker en op het gebied van vervoer dreigt er een beknellende situatie te ontstaan.

Daarover waarschuwen 25 organisaties in de vervoerssector, waaronder de ANWB, de Fietsersbond, Schiphol en de NS volgens RTL Nieuws. De gebundelde organisaties roepen als een Mobiliteitsalliantie uit naar een volgend kabinet. Er moet jaarlijks 2 tot 3 miljard euro bij in vergelijking met hoe de situatie nu is. Doet de nieuwe regering dit niet dan komt Nederland tot stilstand, aldus de omroep.

Denk aan vertragingen op het vliegveld, vertraging op het spoor (want dat gaat nu heel goed altijd) en ellenlange files op de wegen. Dat laatste zijn jij en ik natuurlijk het meeste mee gemoeid. Door meer geld uit te trekken voor vervoer moet Nederland beter bestand zijn tegen de alsmaar toenemende drukte overal.

Niets doen is volgens de Mobiliteitsalliantie geen optie. Dan zou Nederland stil komen te staan. Dit pakt dan weer slecht uit voor de economie. Ook klaagt men over te dure mobiliteitsvoorzieningen, waardoor er een groep mensen is die er helemaal geen gebruik van maakt. Simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen.

Het vorige kabinet had al plannen bedacht en de Mobiliteitsalliantie hoopt dat een volgend kabinet deze handschoen oppakt. Het gaat onder meer om plannen voor een verbreding van de A4 en het het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Het is altijd weer afwachten of plannen van een voorgaand kabinet doorgang weten te vinden in een nieuw kabinet. Het ligt er maar net aan welke smaak aan de macht komt na november.

Er zijn genoeg uitdagingen voor een nieuw kabinet op het gebied van vervoer. Niet alleen met betrekking tot het verbeteren van de doorstroming. Ook op het gebied van bereikbaarheid zijn er punten. Een veelgehoorde klacht is dat het openbaar vervoer buiten de randstad niet goed geregeld is. Van A naar B kan soms wel tot anderhalf uur duren, terwijl dezelfde route met een auto in 30 minuten afgelegd is. Of dat allemaal gaat veranderen? Denk het niet. We gaan het zien.