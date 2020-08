F1 tweede GP Engeland 2020: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de tweede GP van Engeland 2020 van dit weekend!

En weer hebben we een raceweekend na een raceweekend. Voor nu staat de GP 70th Anniversary (ofwel de 70th Anniversary GP) voor de deur.

Deze race die door Lewis Hamilton gewonnen gaat worden is de tweede race op Silverstone, waar het F1 circus vorige week ook al was.

Hoe ziet de agenda eruit voor de tweede GP van Engeland 2020?

Vrijdag 7 augustus 2020

12:00 – 13:30 | eerste vrije training

16:00 – 17:30 | tweede vrije training

Zaterdag 8 augustus 2020

12:00 – 13:00 | derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 9 augustus 2020

15:10 – 17:10 | Race

Waar kijk ik de tweede GP van Engeland 2020?

Helaas is Ziggo niet voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld voor F1-fans die buiten de EU wonen of op vakantie zijn. Uiteraard zijn er genoeg andere F1 streams te vinden internationaal, waaronder de nodige gratis Formule 1 streams. We gaan straks even verder in op waar je de race kunt kijken.

GP 70th Anniversary GP

Laten we meteen beginnen met de ietwat onhandige naam. Komend weekende wordt de tweede GP van Engeland georganiseerd en deze heeft een nogal verwarrende naam: de GP 70th Anniversary. De reden daarvoor is simpel, per jaar mag er maar één Grand Prix van een bepaald land zijn.

Daarom heette de tweede GP op de Red Bull Ring in Oostenrijk de GP van Stiermarken. Dit is ook de reden waarom we voorheen races hadden als de GP van Europa, Luxembourg en San Marino, bijvoorbeeld. De reden voor de naam 70th Anniversary GP is simpel. De eerste GP van het wereldkampioenschap werd 70 jaar geleden voor het eerst gehouden op, inderdaad, Silverstone.

We hebben natuurlijk de GP van Engeland voorbeschouwd vorige week.

In principe zou je kunnen zeggen dat we deze 1 op 1 kunnen overnemen. Maar waarschijnlijk is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vorige weekend vielen de Racing Points enorm tegen, niet in de minste plaats door het niet starten van Hülkenberg, maar ook vanwege het feit dat Stroll ternauwernood punten wist te pakken.

De verhoudingen lagen vorige week beduidend anders ten opzichte van de drie voorgaande weken. Dan is er nog een heel belangrijke factor die het weekend op zijn kop kan zetten: de banden. Afgelopen weekend bleek het venijn van de race in de staart te zitten vanwege de banden die het niet meer hielden bij Bottas, Hamilton en Sainz.

Hoe ze dat bij Red Bull beleefden? Zie de video hieronder.

Het gaat alleen maar spannender worden. Er worden weliswaar drie compounds meegenomen, maar deze zijn zachter dan voorheen. Dit betekent dat de banden sneller zullen slijten. Afgelopen race lukte dus nét wel / niet niet als 1 stopper. Aanstaand weekend moet er sowieso twee maal gestopt worden.

Hoe zag het podium er vorige race op Silverstone uit?

Voor lange tijd leek het een heel saaie uitslag te worden. Uiteindelijk werd het toch nog een beetje spannend. Hamilton won de race, ondanks een lekke band. Verstappen werd knap tweede en een bijzonder diepe buiging voor Leclerc, die in een Formule 2 auto de derde positie wist te bemachtigen.

Hamilton Verstappen Leclerc

Wie reed er in vorige race op Silverstone de snelste ronde?

Dat was niemand minder dan Max Verstappen. Vanwege de onverwachte stop van Bottas, kon Verstappen naar binnen voor Soft-banden om zo de snelste raceronde te kunnen rijden en tweede te worden. De snelste ronde was 1:27.092, tevens het ronderecord aller tijden op deze baan.

Wie pakte pole position vorige race op Silverstone?

Lewis Hamilton uiteraard. Hij reed een tijd van 1:24.303.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de tweede GP van Engeland?

Eigenlijk zal het qua kansen niet heel anders zijn dan vorige week. De Mercedessen zijn waanzinnig oppermachtig. Ondanks enkele safetycars was de voorsprong bizar groot. Waanzinnig goed van Mercedes om voor het zesde seizoen op rij te domineren. Bizar saai voor de kijkers, maar gelukkig kan Verstappen en Red Bull voor een verrassing zorgen.

Red Bull is er niet vies van om af en toe een risico te nemen en Verstappen presteert op een zeer hoog en vooral constant niveau tijdens de races. Dus in principe wordt hij gewoon derde achter Hamilton en Bottas. Ook heeft Mercedes nu al een bizarre voorsprong op de rest dat ze binnenkort de boel iets begrenzen om zo te kunnen benadrukken hoe spannend het dit jaar wil niet was.

Wat is de weersvoorspelling van de tweede GP van Engeland?

Het is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Maar het lijkt een bijzonder warm weekend te gaan worden met regen. Op vrijdag is het serieus warm met 33 graden. Tijdens de kwalificatie zal er meer bewolking zijn, wat ervoor zorgt dat de temperatuur met 28 graden wat lager is. Voor zondag staat er regen op de planning. De meeste regen wordt helaas verwacht in de ochtend, in de middag komt de zon door en zal het droger zijn. Aan de andere kant: het is Engeland en daar wil het nog weleens extra veel regenen.

Waar volg ik de tweede GP van Engeland 2020?

Je kunt de race op diverse manieren volgen. De makkelijkste staat bovenaan in dit artikel. We zullen meteen even de voor- en nadelen even meenemen.

Ziggo

In Nederland kun je het makkelijkste de race volgen via Ziggo. Zij zenden de race uit via hun open kanaal, nummer 14. Heb je geen Ziggo, dan kun je altijd nog een Ziggo abonnement afsluiten. Mocht dat net even te veel van het goede zijn, kun je de race ook voor 3,99 euro kopen. Voordeel: Olav Mol is lachen en Rick Winkelman voorziet de trainingen van entertainment. Het voorprogramma is vaak pijnlijk om te kijken, zeker als er geen ex F1-coureurs zijn. Met andere woorden: het valt of staat met Guido van der Garde of Robert Doornbos.

RTL Deutschland

Uiteraard ook hier hetzelfde riedeltje als andere weken. Ten eerste moet je wel RTL Deutschland in je pakket hebben. Als dat het geval is, kun je de race gewoon volgen. Het grootste nadeel is dat er diverse moment reclame is. Precies de reden waarom het juist gratis is.

Streams

Als je vindt dat je recht op leuke content, maar daarvoor niet wenst te betalen zul je een goede stream moeten vinden. Uiteraard hebben we een paar F1-streams op een rijtje gezet. De kwaliteit laat overigens ernstig te wensen over: de beeldkwaliteit is mager en je weet niet wanneer je ‘eruit gegooid’ wordt en weer opnieuw naar een stream moet zoeken. Qua virussen en andere online ongein loop je uiteraard zelf het risico.

F1TV

De mooiste manier is F1TV eigenlijk. Deze dienst zorgt ervoor dat je niets van een raceweekend hoeft te missen. Niet alleen de race, kwalificatie en vrije trainingen worden uitgezonden, maar ook de andere races dat weekend. Er is geen Formule-klasse waarvan je niet op de hoogte kunt zijn met de F1TV-app. Als het werkt is het echt een gave app. Helaas is het lastig om te streamen naar je Google Chromecast en onmogelijk naar je Apple TV. Ook is de service niet altijd even stabiel. Met name inloggen en dan de beelden bekijken is erg lastig. Jammer, want in potentie is dit de beste wijze om de race te kijken.

Autoblog voorspelling voor de tweede GP van Engeland 2020

Uiteraard wil je weten wat er nu precies gaat gebeuren. Misschien om een wilde gok te doen of een weddenschap aan te gaan. Ook kan het zijn dat je de race wil overslaan omdat Hamilton weer wint of dat je op een zonnige zondag liever met een krat Krombacher in de achtertuin zit. Met de voorspelling van drie prominente Autoblog redactieleden kun je een goed gekozen gok doen:

Wouter:

Hamilton Bottas Hülkenberg

Ik dommelde bijna weg in mijn tuinstoel op de camping afgelopen week, maar die laatste paar rondes maakten veel goed. Heel de camping was weer wakker.

Dat gaat natuurlijk volgens weekend niet weer gebeuren. Ik reken op een sterker optreden van Mercedes. Ik denk dat ze bij Racing Point ook de boel beter op de rit hebben. Dus de verrassing zit hem in de derde plek aankomende Grand Prix Wouter, viert nog vakantie.

Michael:

Hamilton Bottas Leclerc

Afgelopen weekend zorgden Verstappen en Raikkonen voor de lichtpuntjes met hun ‘radio-uitlatingen’. Ik gok erop dat Mercedes het aankomend weekend gewoon weer gaat voor een best wel saaie race. Volledig dominantie dus. Misschien zo hard knallen dat die extra pitstop voor de banden geen probleem wordt. Het blijft natuurlijk een gok, maar ik denk dat Verstappen deze week een keertje pech heeft en dat Leclerc gewoon weer een podium steelt. Michael, heeft vakantie nodig

Jaap:

Hamilton Bottas Albon