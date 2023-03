Tesla’s eerste V4 Superchargers staan in Nederland!

Lekker snel laden, dat willen we allemaal. Tesla’s allereerste V4 Superchargers zijn nu gespot in Nederland.

Het kan niet snel genoeg gaan. En dan hebben we het over het opladen van elektrische auto’s, want daar is nog wel wat winst te behalen. Het kan namelijk tergend lang duren -zeker in vergelijking met brandstofauto’s- om je auto weer vol te hebben. Daarom werken veel bedrijven aan sneller opladen, waaronder natuurlijk Tesla.

Tesla’s V4 Superchargers in Nederland

Afgelopen zomer kwamen de eerste geruchten binnen over de nieuwe Superchargers van het Amerikaanse bedrijf. We zagen wat plaatjes voorbijkomen en verschillende experts werden warm van de mogelijke specificaties. De nieuwe laadpalen zouden groter en sneller worden. Het lijkt erop dat Tesla nu de laadpalen aan het uitrollen is. Opmerkelijk genoeg kun je de eerste Europese V4’s vinden in ons landje. Namelijk in Harderwijk of all places.

Tesla had dit al een soort van aangekondigd. Tijdens de Tesla Investor Day kwam het bedrijf met de mededeling dat het officieel de eerste V4 Superchargers in Europa aan het installeren was. En daar was geen woord aan gelogen, want dit zijn ze dus.

Laadpalen

Het lijkt erop dat de eerste V4 Superchargers een 1.000 volt-architectuur ondersteunen met 350 kW laadsnelheid, de huidige V3 doet maximaal 250kW. Sneller dus, maar ook met langere kabels die tevens andere automerken ondersteunen (niet elke elektrische auto heeft een laadpoort op dezelfde plek als bij een Tesla, dus zijn er soms langere kabels nodig) en grotere opslag om het extra vermogen te kunnen huisvesten.

Waarom in ons kleine landje als een van de eerste deze landpalen installeren? Nou, dat is best logisch. In Europa heeft het bedrijf al ervaring met het niet-Tesla-laadprogramma. Dit is een paar jaar geleden gelanceerd en daarom hebben ze hiermee al wat ervaring opgedaan. Je kunt dus ook auto’s opladen van andere automerken dan Tesla.

Grotere parkeerplaatsen

Verder valt op dat de parkeerplaatsen groter zijn in vergelijking met de V3 Superchargers. Dat maakt het parkeren makkelijker en komt de laadkabel minder dicht in de buurt van de auto naast je. Daarnaast zijn de palen echt grote units, namelijk 1,9 meter hoog!

Naar alle waarschijnlijkheid worden de palen ergens in het tweede kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.