Scoor een goedkope Duitse EV dankzij gerommel met subsidies!

Zoals altijd, betekent subsidie dat er ook weer fraude gepleegd wordt. Of nou ja, behalve bij die toeslagenaffaire dan. Hoe dan ook, jij kan wellicht een slaatje slaan door een goedkope Duitse EV te kopen!

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland worden EV’s lekker gepusht door de regering. Waar dat hier vooral gebeurt door auto’s met een verbrandingsmotor steenduur te maken en EV’s ietsje minder duur te maken, gooit men er in Die Heimat gewoon lekker een bak Deutschmarks Euro’s tegenaan. Bij de aankoop van een EV, kan je als klant in Duitsland een voordeel scoren van 9.000 Euro. 6.000 Euro komt daarbij van de staat, 3.000 Euro ‘van de fabrikant’. De Duitse overheid hoopt natuurlijk dat die fabrikant uit de eigen landsgrenzen komt, waarmee het een soort broekzak-vestzak verhaal is.

Gratis geld klotst tegen de klippen op

De subsidies en voordeeltjes houden daar nog niet op, want door middel van andere belastingvoordeeltjes en vrijstellingen, kan het daadwerkelijke voordeel voor klanten zelfs richting de 20.000 Euro gaan, kennelijk. Lekker man, het gratis geld klotst tegen de klippen op. Maar, waar gratis geld rondzwerft, zijn er ook altijd handige Harry’s (m/v), die de boel bij elkaar grissen en een dikke Ferrari voor zichzelf kopen.

Trucje

In dit geval doen dat, wie anders dan, autohandelaren. Het bedachte trucje is eigenlijk heel simpel. Handelaren laten ‘privépersonen’ een EV kopen en de blubberdikke subsidie opstrijken. Ze garanderen daarna meteen de auto voor een vooraf afgesproken prijs weer terug te kopen. Omdat afschrijving op auto’s momenteel om redenen vrij laag is, verliest de ‘klant’ hiermee geen geld en rijdt dan een half jaar ‘gratis’ of krijgt zelfs meer voor de auto terug dan hij (m/v) na aftrek van de subsidie betaald heeft.

Approprieren

De handelaar approprieert echter ook een deel van de subsidie en heeft nu een goedkope EV in handen, om die vervolgens in het buitenland kneiterduur weg te zetten tegen dikke winst. De truc is volstrekt legaal, hoewel het natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van het Duitse pluche om de EV’s van Nederland, Denemarken en andere landen te subsidiëren.

Duitse EV’s verdwijnen als dief in de nacht het land uit

Hoe groot dit ‘probleem’ is vraag je je nu wellicht af? Wel, de menselijk aard is de menselijke aard, dus euhm, vrij groot. Vorig jaar werden tussen januari en september 236.695 BEVs toegelaten in Duitsland. Maar de hoeveelheid BEV’s op de Duitse straten steeg per saldo maar met 207.435. InsideEV’s becijfert dat 12 procent van de auto’s ‘verdwijnt’. Bij sommige merken zoals BMW en Tesla gaat het zelfs om 21 respectievelijk 19 procent. De Duitse overheid gaf in 2021 3,1 miljard Euro uit aan het EV subsidiepotje. het Center of Automotive Management (CAM) denkt dat 240 miljoen Euro daarvan verdwijnen is in de zakken van handige sjacheraars.

