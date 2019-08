Typische fansla laat Tesla-sleutel in arm implanteren

Tesla zit echt vuistdiep bij deze fans van het merk.

Fans van de beste computergame aller tijden (Deus Ex) weten al lang dat we met zijn allen op pad zijn naar een toekomst waarin mensen bionisch zijn. Sommige mensen nemen graag een voorsprong op de rest en laten nu al chips en dergelijke in hun lijven implanteren. Zo ook tevreden Tesla-rijdster Amie DD, die de wens had haar Tesla te kunnen openen met haar arm.

Over het praktisch nut ervan kan je twisten, aangezien de Tesla Model 3 over een Keyless Entry functie beschikt via een app op je telefoon. Eigenlijk alleen omdat dit systeem nogal veel bugs had, levert Tesla ook een backup in de vorm van een ‘hotelkaart’ met een RFID-chip. Het lange verhaal kort is dat Amie DD deze chip uit het kaartje geëxtraheerd heeft en in haar arm heeft laten zetten, om daar haar nervus ulnaris te beklemmen.

Uiteraard is de hele exercitie uitvoerig gedocumenteerd, in dit geval op Hackaday.io. Tevens zijn er inmiddels twee video op Youtube geplaatst, hoewel we daar de chip nog niet in flagrante delicto zien. Die video volgt nog, zo wordt ons beloofd. Blijft de vraag over: als jij de Model 3 van Amie DD overkoopt, extraheer je dan de chip uit haar arm?

Image-credit: hackaday.io