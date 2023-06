Max Verstappen te duur voor Nederlandse sponsoren

Max Verstappen is een dure internationale superster geworden.

Van succesvolle kartjongen tot meervoudig wereldkampioen Formule 1. Een sticker op je helm van de lokale groenteboer past daar inderdaad niet bij. Of, om het wat meer naar de realiteit te trekken. Zelfs reclame voor Jumbo is te hoog gegrepen.

Max Verstappen is een superster. En de F1-coureur als reclamezuil gebruiken komt met een pittig prijskaartje. Zo pittig dat Nederlandse sponsoren eigenlijk niet meer kunnen samenwerken met Max. Vanaf volgend seizoen is de naam van Jumbo niet meer te vinden op de helm van de coureur. Wat straks overblijft zijn grote internationale namen.

Sinds dit jaar is Max het gezicht van Heineken om alcoholvrij bier te promoten. Ook is gamegigant EA Sports verbonden aan de Nederlander. Rowin Bouwmeester, sportmarketeer bij SportsGen, zegt dan ook tegenover het AD dat Max mogelijk Nederland ontstegen is. Hij moet het hebben van het wereldtoneel. Internationale miljardenbedrijven hebben tientallen miljoenen euro’s aan sponsorgeld klaarstaan. Voor veel Nederlandse bedrijven zou zo’n investering in één sporter te groot zijn.

Deze week ontving Max de SponsorRing. Een prijs voor de populairste merkambassadeur in de Nederlandse sportwereld. Aan de huidige F1-wereldkampioen hangt een gigantische merkwaarde. Hoewel Verstappen geen blad voor mond neemt in de sport, is hij niet controversieel over bijvoorbeeld politieke aangelegenheden. Verstappen weet donders goed hoe je mooi weer speelt om sponsoren tevreden te houden. Successen behalen, lachen, vooral geen gekke dingen zeggen en bedrijven zijn gek op je.

Max Verstappen heeft een salaris van zo’n 40 miljoen euro bij Red Bull Racing. Je kunt er gerust vanuit gaan dat de Nederlander nog veel meer binnenharkt met de o zo belangrijke sponsorgelden. Hoeveel is altijd de vraag, strenge contracten zorgen ervoor dat dit soort details nauwelijks naar buiten komen.