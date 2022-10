Ongemakkelijk stilte Hamilton en Verstappen

Oef, dat is ongemakkelijk zeg. Dat terwijl Hamilton en Verstappen records aan het breken zijn.

Er zijn van die beelden die erg ongemakkelijk te zijn om naar te kijken. Je ex met haar nieuwe vriend, je oudtante die in de Passie staat of de videobeelden van je eerste presentatie op het werk. Oh, en sommige momenten in de cooldown-room na een F1-race.

Ten eerste, leuk dat die beelden er zijn. In 9 van de 10 gevallen kennen de coureurs elkaar goed en maken ze een praatje met elkaar over de race. Gisteren was het moment er ook. Verstappen, Hamilton en Pérez stonden op het podium na de GP van Mexico 2022.

Record

Over het algemeen is Verstappen vrij goed gemutst. Logisch, hij wint de meeste wedstrijden dit seizoen. Na de strijd zie je dat Leclerc, Russell, Norris, Verstappen, Sainz, Perez en dergelijke prima een praatje kunnen maken.

Weinig coureurs hebben zo vaak op het podium gestaan als Verstappen en Hamilton: het aantal 1-2’s tussen Verstappen en Hamilton staat nu op 33! De eerste keer was Oostenrijk 2016, de laatste keer gisteren. Daarvan won Verstappen 13 keer en Lewis 20 keer.

Ongemakkelijk

Je zou dus zeggen dat er voldoende gesprekstof is, maar niets is minder waar. Het is niet dat de spanning om te snijden is zoals met Hamilton en Rosberg, maar vooral heel erg ongemakkelijk. Het zorgde voor een hele hoop reacties op Twitter waar men ook de ongemakkelijkheid der dingen kon herkennen. Waarschijnlijk heeft hun oudtante ook in de Passie gestaan.

Het record van Verstappen en Hamilton zal waarschijnlijk niet snel verbroken worden. Schumacher en Barichello (20 keer 1-2) en Hamilton en Rosberg (ook 20 keer 1-2) staan immers ver achter en hebben niet meer de kans om in te lopen.

Uiteraard hebben we ook bewegend beeld voor je. Let op: de beelden kunnen als ongemakkelijk worden ervaren. Tot zover Autoblog Boulevard!

Meer lezen? Dit is de stand na de GP Mexico 2022!