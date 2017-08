Hamilton: “Vettel WIL niet eens mijn teamgenoot worden”

Kimi Raikkonen heeft z'n stoeltje voor komend jaar gevonden en daardoor laait de discussie rond de toekomst van zijn teamgenoot op.

Tot de race in Azerbeidzjan eerder dit jaar waren Hamilton en Vettel nog dikke maatjes. Beide stercoureurs respecteerden elkaar(s prestaties) en regelmatig nuttigden de twee een flesje champoepel op het podium na wéér een succesvolle race.

Zoals gezegd is de liefde bekoeld en heeft Hamilton het wel een beetje gezien met de Duitser. Diezelfde Duitser heeft nog geen contract voor volgend jaar, terwijl teamgenoot Raikkonen deze week tekende voor een jaartje extra in dienst van Ferrari. Grote vraag: wat doet Seb?

Hamilton weet het niet, maar hij is er wel zeker van dat Vettel niet bij Mercedes op de loonlijst komt te staan. Sterker nog: LH44 denkt dat Vettel niet eens zijn teamgenoot wíl worden. Bij Ferrari is de Sebastian de absolute nummer 1, het team draait zo ongeveer om hem. Mercedes hanteert (denken we) niet echt een strakke hiërarchie en dus zal Vettel daar voor z’n eigen plekkie moeten knokken. En dan heb je aan Hamilton een pittige kluif.

Overigens zou Hamilton het fraai vinden als Vettel z’n teamgenoot wordt. LH44 gaat geen uitdaging uit de weg, getuige de volgende quote:

“I’m always game to race whoever it is, and racing against the best drivers is always a great thing.”