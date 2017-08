Ken je deze Mercedes SL nog?

Als het goed is zie je in elk geval wel meteen wie deze cabrio tekende.

En jazeker, het gaat om een creatie van niemand minder dan Henrik Fisker. In 2005 verraste hij de wereld met deze Tramonto en de Latigo, een coupé op basis van de BMW 6-serie. De Tramonto was onderhuids een Mercedes SL55 AMG. Het technische gedeelte werd gelaten voor wat het was en daaroverheen werd een strak koetswerk getrokken. Ook het interieur werd stevig onder handen genomen.

Aanvankelijk was de bedoeling dat er 150 van deze Tramonto’s zouden worden geleverd. Kennelijk zaten klanten niet echt te wachten op een SL met een maatpak van Fisker. Technisch gezien was de Tramonto dan een SL55 AMG die standaard een V8 onder de kap had liggen, maar er kon ook gekozen worden voor een vette V12 in de neus. Daar is uiteindelijk één exemplaar mee uitgerust: nummer 15 van de 15.

Met de V8 werd 100 km/u gehaald in 3,6 tellen. De monstrueuze V12 snoepte daar nog eens 0,4 seconde af. De topsnelheid lag voor beide versies boven de 320 km/u. Alle veiligheidssystemen van Mercedes bleven onaangeroerd en ook het ingenieuze klapdak zat op de Tramonto. Ik vind zelf dat datzelfde dak in gesloten toestand niet zo mooi staat op deze creatie, maar da’s subjectief.

De koetsdelen werden gemaakt van koolstofvezel en aluminium voor meer stijfheid en minder gewicht. Verder werden de standaard remmen vervangen door stoppers van Kleemann. Eigenlijk was er dus niet zoveel mis met de Tramanto. Toch lukte het Fisker niet om meer dan 15 orders te laten tekenen.