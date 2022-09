MG4 EV kost minder dan even grote Golf 1.0

Potdikkie, dan is zo’n MG4 EV best een goede aanbieding.

Vanochtend kon collega @RubenPriest jullie al blij maken met de Peugeot e-308. Dat is een 308, maar dan elektrisch. Gewoon een keurige hatchback die toevallig elektrisch is. Natuurlijk, de early adopters willen graag zichzelf onderscheiden met hun progressieve keuze. Maar uiteindelijk zal men ook ‘gewoon’ een elektrische auto willen. Eentje die er niet mee te koop loopt.

Voor hen is er nu meer goed nieuws, want de MG4 Electric is hier! De MG4 heeft in principe niets met het oude MG dat wij kennen te maken. Net als de andere producten van MG ziet de MG4 eruit als een keurige auto die niet specifiek herkenbaar is, maar ook zeker detoneert in het Nederlandse verkeer.

MG4 EV naar Nederland!

Ja, we zeggen het Nederlandse verkeer! Deze auto komt namelijk heel erg snel naar ons landje toe: in het vierde kwartaal van dit jaar. Dat is dus al heel erg snel. In tegenstelling tot de eerder genoemde e-308, is de MG4 puur ontwikkeld als EV.

De auto staat op de MSP-bodemsectie van SAIC. Qua styling is het een beetje non-descript en moet de oranje kleur veel goedmaken. Op kleine wieltjes in het grijs zal het niet moeders mooiste zijn, maar ook niet exceptioneel lelijk. Het is ‘gewoon’ een auto.

De MG4 is een C-segment hatchback. De lengte is 4,29 meter, de breedte 1,84 meter en de hoogte is 1,51 meter. De wielbasis bedraagt 2,71 meter. Belangrijk aspect voor elektrische auto’s is het gewicht, volgens SAIC (de makers van de auto) weegt de MG4 zo’n 1.650 kilogram, afhankelijk van de specificaties.

Specificaties MG4 EV

Over specificaties gesproken, die hebben we ook voor je! De MG4 komt er in drie uitvoeringen. De instapper krijgt de naam ‘Standard’. Die heeft een elektrische motor van 170 pk die op de achteras is gemonteerd. Jazeker, ook deze auto heeft achterwielaandrijving om de puristen tevreden te houden!

Het accupakket is 51 kWh groot en goed voor 350 km aan range, aldus de WLTP. In 7,7 seconden zit je op de 100 km/u. Snelladen kan tot 117 kW. Voordat iedereen begint te mekkeren dat dat niet indrukwekkend is, hebben we de verkoopprijs voor je: 28.990 euro. Dat is echt ongelooflijk scherp voor het gebodene. Voor dat geld moet je shoppen in het A- of B-segment.

Meer is mogelijk

Wil je meer, dan kan dat natuurlijk ook. Dan moet je keuzen voor de Comfort of Luxury. In beide gevallen heb je dan een grotere batterij (64 kWh) en een sterkere motor (204 pk). De actieradius is dan meteen 450 km.

Althans, voor de Comfort-uitvoering. De Luxury komt 435 km ver. Ondanks het extra vermogen zijn deze twee niet sneller: ze hebben 7,9 seconden nodig voor de 0-100 km/u sprint. In alle gevallen is de topsnelheid 160 km/u. Snelladen kan tot 135 kW.

De MG4 EV komt zoals gezegd aan het einde van het jaar naar Nederland toe. De rest van de prijzen hopen we tegen die tijd voor je te hebben. Interesse? Check onderstaand filmpje met alle ins en outs, gepresenteerd door een schitterend mooie man:

