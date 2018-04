Hamilton vindt Verstappen te onervaren

Maar waarom?

Afgelopen weekend werd wederom een Grand Prix op de F1-kalender afgestreept. Het was tijd voor de grote prijs van Bahrein, waar weer een hoop mooie en minder mooie resultaten zijn geboekt. Want op welke uitspraak van Mr. Hamilton is de titel gebaseerd?

Het heeft allemaal te maken met het incident tussen de huidig wereldkampioen en Verstappen. Tijdens een inhaalmanoeuvre van Max, toucheren de wagens van Red Bull en Mercedes elkaar flink. De Limburger geeft Hamilton de schuld en zegt dat hij te weinig ruimte gaf. Echter geven de onboardcamera’s en opnames van langs de baan, een ander beeld van de situatie. Max drijft Hamilton naar buiten, in plaats van andersom. En daar heeft Hamilton het zijne over te zeggen.

Volgens Lewis gaat de onervarenheid van Max, ten koste van zijn raceresultaten. We zagen al eerder hoe de regerend wereldkampioen erover dacht, maar nu geeft hij tevens aan dat Verstappen een ‘fantastisch tempo heeft’. Wel voegt hij eraan toe, dat Max als jongere coureur niet altijd de juiste beslissingen neemt. Vervolgens doet Hamilton wat olie op het vuur door te zeggen, dat Alonso wel een fatsoenlijke race had kunnen rijden in Max’ RB14. Ook Lewis zelf had gemakkelijk punten gefixed voor Red Bull, aldus HAM in een interview met SkySports.

Vervolgens vat Hamilton het ‘racemomentje’ objectief samen:

We were racing, which was all fine, and often when the car is on the outside you should end up running out of road. If you look at it I was actually ahead for quite a period of time and then I accepted defeat and I just backed out because I knew he was going to try to run me wide… But then he just kept going – he didn’t need to keep going to the edge of the track. He supposedly said he left room, but he didn’t. If you look, he was right to the white line. He didn’t need to go there because I’d already backed out.