Help, er is een tekort aan alcantara

De industrie kan de vraag niet meer bijbenen.

Alcantara zag je 12 jaar geleden veelal op een Lexus. Tegenwoordig komt het materiaal terug in bijna elke luxe of sportieve auto. Stuurwielen, stoelen, dashboards, versnellingspoken. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is gemaakt van het inmiddels beroemde stukje kunststof.

Het materiaal kent zijn oorsprong uit Japan, maar werd middels een joint venture met een Italiaans bedrijf aan de man gebracht. De Italianen van Alcantara S.p.A. trekken nu aan de bel. De vraag naar het materiaal is door de jaren heen zó drastisch toegenomen, dat ze niet meer op tijd kunnen leveren aan bijvoorbeeld autofabrikanten. Want autofabrikanten zijn slechts een greep uit de huidige industrie. Telefoonhoesjes, laptophoesjes, meubels. Tegenwoordig wordt alcantara voor van alles gebruikt. Het spul is gepatenteerd door Alcantara S.p.A en dat betekent dat derden het materiaal niet mogen namaken. De wereldwijde productie van het materiaal is in handen van dit bedrijf en dat zorgt nu voor problemen.

CEO van Alcantara S.p.A, Andrea Boragno, heeft aangegeven niet maar aan de vraag te kunnen voldoen. 20 procent van de bestellingen worden door de firma niet in behandeling genomen. In vergelijking met 2009 is de verkoop van alcantara in 2017 verdriedubbeld. Het overgrote deel van de markt ligt in handen van de auto-industrie. 80 procent van de orders zijn afkomstig van autofabrikanten. (via Motortrend)