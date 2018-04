De nieuwe Ford Focus is helemaal officieel

Het zijn er veel, heel veel.

De introductie van de nieuwe Ford Focus hangt alweer even in de lucht, maar vandaag is het dan eindelijk zover. Goed, in werkelijkheid wisten we natuurlijk al deels hoe de wagen eruit zou komen te zien, daar de auto al eens door Ford, bedoeld en onbedoeld, was getoond. Inmiddels weten we echter ook de specificaties en kunnen we de nieuwe Focus in vol ornaat bewonderen.

Ford pakt direct groots uit, want de Focus komt er van meet af aan in verschillende vormen. Sterker nog, het is het meest uitgebreide modellengamma dat de wagen ooit heeft gezien. De nieuwe Focus komt er als vijfdeurs Hatchback, Active Crossover, Wagon en, in sommige markten, als vierdeurs sedan. De auto’s kunnen worden besteld als Trend, ST-Line en Vignale. Overigens heeft Ford besloten de auto nagenoeg van de grond af aan op te bouwen. Het is dan ook de eerste Ford op het nieuwe C2-platform.

Doordat de nieuwe Focus op het C2-platform staat, heeft Ford de auto ruimer kunnen maken dan dat hij eerst was. De groei van de wielbasis (+ 53 mm) zou volgens de Amerikanen een aantal voordelen moeten opleveren. Niet alleen oogt het interieur van de Focus een stuk rustiger dan eerst, Ford zegt tevens dat de inzittenden een comfortabelere rijbeleving genieten en dat de voorkant van de Focus dankzij het nieuwe C2-platform liefst 40 procent veiliger is dan zijn voorganger. Allerlei slimme veiligheidssystemen, zoals Speed Sign Recognition en Lane-Centering, maken de nieuwe Focus daarbij de veiligste Ford tot op heden. De wagen is Level 2 autonoom.

De basis even terzijde, moet ik zeggen dat het ontwerp niet helemaal aansluit op mijn smaak. Hoewel hij er absoluut niet verkeerd uitziet, vond ik de vorige Focus toch net iets smakelijker ogen. Aan de andere kant, als de wagen er daadwerkelijk zoveel op vooruit is gegaan als Ford beweert, is het een eenvoudig te verteren verlies. Hoewel ik de atletische vormen waarover Ford spreekt niet zie, blijkt het in de praktijk wel degelijk te kloppen. Het ontwerp is functioneel en bespaart je, dankzij een lagere luchtweerstand, zelfs brandstof. Daarbij hangt de wagen meer naar achteren, wat tot het genoegen van @jaapiyo resulteert in een korte frontoverhang. Een grotere grille, evenals LED-voor- en achterlichten benadrukken een sportiever karakter.

We blijven nog even bij het uiterlijk plakken, alvorens we doorkachelen naar de technische details. De Vignale wordt gekenmerkt door een voorkant waarbij alles net even lekkerder op het oog ligt. De neus is voorzien van grotere openingen en er is gebruik gemaakt van satijnglanzende accenten. De ST-Line heeft eveneens grotere openingen in de neus, maar dit model is vooral te herkennen aan zijn benadrukte diffuser en een flinke achterspoiler. De Active Crossover heeft een geheel eigen neus en krijgt allerlei zwarte accenten. Logischerwijs heeft dit model meer bodemvrijheid dan zijn broers.

Veel verschillende modellen betekent eveneens een flink aantal verschillende motoren. De nieuwe Ford Focus is voorzien van een divers aanbod aan EcoBoost benzine- en EcoBlue dieselmotoren, die stuk voor stuk voldoen aan de meest recente Euro 6-normen op basis van de WLTP-cyclus. Alle aandrijflijnen hebben het Auto Start-Stop-systeem, en er is keuze uit een handgeschakelde zesbak of achttraps automaat, die 10 procent efficiënter met zijn brandstof omgaat.

De nieuwe Focus heeft een 1-liter en 1,5-liter EcoBoost driecilinder benzinemotor, evenals een 1,5-liter en 2-liter EcoBlue dieselmotor. De 1.0 EcoBoost komt er in 100 en 125 pk sterke uitvoering, terwijl de 1.5 er eveneens stapsgewijs 25 pk bovenop doet, wat resulteert in 150 en 175 pk sterke krachtbronnen. De 1.5 EcoBlue produceert 95 en 120 pk en 300 Nm in beide configuraties. De 2.0 EcoBlue komt er enkel als 150 pk sterke variant, met 370 Nm aan koppel.