Hamilton vindt zijn eigen teamgenoot een vuile valsspeler

Hamilton vindt dat George Russell zich niet aan de regels heeft gehouden tijdens de kwalificatie.

De kwalificatie in Spanje is weer verreden en de startplaatsen zijn verdeeld. Over de pole van Leclerc en de knappe tweede plek van Max Verstappen ondanks zijn DRS-probleem is al genoeg gezegd, maar er is wel ander nieuws te melden.

Lewis Hamilton heeft zich na de kwalificatie namelijk uitgesproken over het gedrag van George Russell en een aantal andere coureurs. En hij was niet heel blij. Sterker, op een passief-agressieve manier laat Hamilton weten Russell een valsspeler te vinden. De Brit heeft namelijk de regels aan zijn laars gelapt. Vindt Hamilton.

Waarom vindt Hamilton Russell een valsspeler?

Dat zit zo. In de regels staat dat iedere coureur de outlap vóór zijn snelle ronde binnen een bepaalde tijd moet afleggen. Daarmee verzeker je jezelf van een bepaalde temperatuur in de banden. Als je langzamer rijdt dan de toegestane snelheid, blijft de temperatuur van de banden lager en dan ben je een valsspeler.

George Russell en anderen, zoals Sergio Perez hielden zich volgens de gedeelde recordkampioen dus helemaal niet aan die minimumsnelheid en daardoor begonnen ze de snelle ronde met banden die zeker 5 graden koeler waren. En dat leverde die mannen een tijdswinst op. Zegt Hamilton dan hè?

Hamilton is géén valsspeler volgens Lewis

Lewis zelf hield zich wél netjes aan de regels en kon daarom geen vuist maken tegen Russell of Perez, die beiden voor hem starten. Is althans zijn uitleg bij de toch wel teleurstellende zesde startplek, direct achter Perez en teamgenoot George Russell.

Tja. Als het waar is wat Lewis zegt, heeft hij wel een punt. Maar aan de andere kant, als hij het kan zien, kan de wedstrijdleiding dat ook en die hadden echt wel ingegrepen bij een overtreding van de regels. Dus wij denken dat het allemaal wel meevalt.

Laat gewoon vanmiddag op de baan zien dat je niet op het middenveld thuishoort Lewis! Is voor iedereen beter!