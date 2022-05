In Duitsland tanken loont straks voor iedere Nederlander

Een litertje benzine in Duitsland kost dan namelijk echt een enorme bak centen minder dan dat de Nederlander er hier voor betaalt…

Laten we het weer eens over de benzineprijzen hebben, leuk! Lekker klagen over hoe ontzettend duur tanken is geworden voor de gemiddelde Nederlander. Wat op zich helemaal terecht is, want tanken in Nederland IS ook ontzettend duur. Zeker in vergelijking met Duitsland.

Want daar wordt over een ruime week de accijnsverlaging van 30 cent per liter van kracht, waardoor het echt voor iedere Nederlander loont om de tank in Duitsland vol te gooien. Een liter E10 kost daar vanaf 1 juni ‘slechts’ 1,72 euro, tegen een adviesprijs van 2,36 euro bij ons.

De snelle rekenaar weet nu dus allang dat de benzine in Duitsland daar dus straks 64 per liter goedkoper is dan bij ons. Dat is voor een auto met een 50-liter tank dus 32 euro goedkoper. Per tankbeurt! Dan loont het wel om even de grens over te rijden, zelfs al woon je in Den Haag…

Diesel in Duitsland voor de Nederlander ook billiger

Voor de dieselrijder wordt het vanaf 1 juni ook weer iets voordeliger om de tank over de grens vol te gooien, al is het verschil niet zo groot als bij benzine. De prijs van diesel ligt in Nederland en Duitsland nu ongeveer gelijk op 2,08 per liter. Maar daar gaat de accijnsverlaging er ook nog vanaf.

Helaas is de prijsdaling voor een liter satanssap minder groot dan voor de goudgele godenvloeistof die je benzine ook wel kunt noemen. De prijs daarvan gaat met 14 cent per liter naar beneden.

Maar ook dat kan nog de moeite lonen. Als je een beetje een Porsche Cayenne met een 100-liter tank hebt, ben je elke tankbeurt diesel in Duitsland 14 euro voordeliger uit. Al lijkt het niet heel veel, uiteindelijk is iedere euro niet aan de belasting betaald een euro winst.

Tenslotte nog een leuk weetje voor de Nederlander

Als laatste nog een weetje over en ander land, waar de gemiddelde Nederlander graag naartoe gaat in de zomer. Spanje. Daar is ook iets grappigs aan de hand met de brandstofprijzen. Je krijgt namelijk ook een flinke korting, maar dat zie je niet.

Op de borden bij de pomp staat namelijk dat een liter benzine ongeveer 1,89 kost en ook als je aan het tanken bent, zie je het bedrag evenredig met het aantal getankte liters oplopen. Maar als je dan af gaat rekenen, zie je ineens een veel lager bedrag staan.

Dat zit zo, de overheid geeft ook een korting op de brandstof, maar wil dat om de een of andere reden liever niet al te duidelijk kenbaar maken. Maar uiteindelijk kun je ervan uitgaan dat een liter benzine of diesel zo’n 20 cent goedkoper is dan op de borden staat. Toch weer handig als je straks met de caravan over de Spaanse autopistas jakkert.

Fijne vakantie alvast!