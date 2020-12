Hamilton voelt zich goed, kan weer racen in Abu Dhabi? - Autoblog.nl

In deze aflevering van ‘hoe is het nu met’: Lewis Hamilton.

We wensen niemand het coronavirus toe, maar feit is dat de race een stuk interessanter wordt als de meeste dominante coureur wegvalt. Dat werd afgelopen zondag bevestigd, alleen niet op de manier waarop we verwacht hadden. Hoewel het een enorme anticlimax was voor Russell, hadden we als kijkers weinig te klagen.

Als F1-liefhebber ben je dus – stiekem of niet – toch wel blij Hamilton ziek is. Over zulke verwerpelijke gedachten hoef je ook weer niet heel schuldig te voelen, want een topfitte sportman kan zo’n virus natuurlijk wel hebben. Dat kunnen we nu veilig zeggen, want HAM heeft zojuist een update gegeven over gezondheid.

Zwaar

In een video op social media laat hij voor het eerst weer zijn gezicht zien sinds zijn besmetting. Het virus is hem toch niet in de koude kleren gaan zitten, want Lewis geeft aan de laatste week “een van de zwaarste weken in tijden” was. Of dat vanwege zijn gezondheid was, vanwege het feit dat hij niet racen of vanwege een combinatie van beide factoren was, laat hij in het midden. Hij is er nu in ieder geval weer bovenop. Lewis laat namelijk weten dat hij zich weer uitstekend voelde toen hij vanochtend wakker werd.

Hamvraag

De hamvraag is natuurlijk: kan hij dit weekend racen? Daar doet hij nog geen concrete uitspraken over. Wel geeft Lewis aan dat zijn focus was om weer fit te worden zodat hij de laatste race in Abu Dhabi kan rijden. Nu hij zich weer zo fris als een hoentje voelt lijkt dat doel behaald te zijn. Gisteren liet Toto Wolff al weten dat het de goede kant op ging, nu horen we het van the man himself.

Russell

Voor George Russell is dit uiteraard teleurstellend nieuws. De kans was nog altijd aanwezig dat hij zich nog een keer mocht bewijzen in de Mercedes. Nu lijkt het erop dat Lewis weer acte the présence kan geven om zijn recordwinnende seizoen in stijl af te ronden. Officieel is het alleen nog niet. Een coronatest moet later deze week definitief uitsluitsel geven.