In beeld: een échte Bugatti Bolide - Autoblog.nl

Deze Bugatti Bolide is geen render of een lege huls, maar the real deal.

Vanaf 2005 stond vrijwel al het Bugatti-nieuws zo’n tien jaar lang in het teken van de Veyron. Er kwamen zoveel special editions voorbij, dat het op den duur een beetje gênant werd. In het Chiron-tijdperk pakt Bugatti het daarom iets anders aan. Weliswaar is alles wat ze presenteren in meer of mindere mate een afgeleide van de Chiron, maar auto’s als de Divo en de Centodieci kregen wel een eigen gezicht. Met hun nieuwste creatie – de bizarre ‘Bolide’ – laat Bugatti de Chiron nog veel meer los.

Extravagant

Weliswaar delen de auto’s nog hun aandrijflijn maar er zijn heel veel gloednieuwe componenten. De Bolide – voor degenen die het gemist hebben: dat is hoe de auto heet – ziet er dan ook totaal anders uit dan de Chiron. De hypercar heeft nog altijd een hoefijzervormige grille en het kenmerkende Bugatti-blauw, maar daar houden de gelijkenissen wel zo’n beetje op. Bugatti heeft gekozen voor een zeer extravagante styling, waar de Chiron nog redelijk ingetogen is voor hypercar-begrippen. De X-vormige achterlichten en koplampen zijn vooral noemenswaardig, maar het zijn zeker niet de enige opvallende stijlelementen. De beelden spreken wat dat betreft voor zich.

Prestaties

De opgegeven prestaties zijn minstens zo bizar als het uiterlijk. Bugatti claimt namelijk dat de Bolide 1.850 pk heeft bij een gewicht van slechts 1.240 kg. Dat komt neer op een pk-gewichtsverhouding van 0,67. Dit zou een topsnelheid van 500 km/u mogelijk moeten maken en een acceleratie van 0-100 km/u in 2,17 seconden. Dat zijn vrij spectaculaire cijfers, om het even eufemistisch uit te drukken.

Productie

Een concept car presenteren met duizelingwekkende specificaties is één ding. Er een productieauto van maken is een tweede. Of Bugatti dat gaat doen hebben ze nog altijd niet bevestigd. Het is in ieder geval iets wat ze in Molsheim serieus overwegen. Een straatlegale auto zal de Bolide niet worden, maar voor een circuitgerichte hypercar is ook zeker markt. Dit is dus geen concept in de categorie ‘vingeroefening’.

Rijden

Bugatti deelt nu nieuw foto- en videomateriaal (zoals je inmiddels hebt kunnen zien), waarbij ze benadrukken dat dit een échte auto is. Geen renders of een lege huls dus. Bugatti zegt dat de Bolide ook daadwerkelijk kan rijden. Dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Deze bewering wordt alleen nog niet gestaafd met actiebeelden. Dat zou reden kunnen zijn voor scepsis, maar gelukkig hebben we eerder al spionagebeelden van een rijdende Bolide gezien. Bugatti doet hier dus geen Nikolaatje.