Volvo S60 B3 - rijtest en video - Autoblog.nl

Op pad met de instapper. Wordt het afzien tijdens de rijtest van de Volvo S60 B3 of valt dat wel mee?

Meestal pakken we de dikste uitvoering die we kunnen vinden. Dat is een stuk leuker, maar je kan ook discussie voeren over de relevantie voor zowel de Belgische als Nederlandse markt. Belastingvoordelen maakten de XC90 T8 immens populair, maar niet zo lang daarvoor duwden die regels de zakelijke koper juist de andere kant op. Volvo propte de 1.6 dieselmotor toen letterlijk in iedere carrosserie die ze hadden. De S60 en V40 D2 waren best te pruimen, maar het blok had het wat moeilijk met de V70 en S80.

Terug naar de huidige S60, die is er in Nederland niet meer als diesel. De fiscale regels maken die een stuk minder interessant, dus bij de Nederlandse Volvo dealer kan er worden gekozen uit plug-in hybrides en mildhybrid benzines. Over de laatste categorie gaan we het nu hebben.

De B staat voor benzine

De motoraanduidingen bij Volvo zijn relatief overzichtelijk, als je tenminste alleen op de cijfers let. Een hoger cijfer betekent meer power, een T8 is beter dan B3.

De letters geven wellicht wat meer verwarring: de D is in Nederland met pensioen, dat is in ieder geval makkelijk. De T wordt gebruikt voor de plug-in-hybrides, die ook nog de toevoeging Recharge krijgen.

Dan zijn er nog de motoren met de B, de benzineversies met 48V-ondersteuning. Een geïntegreerde startmotor assisteert hierbij de benzinemotor met onder meer een lager. De 197 pk sterke B4 volgt de S60 T4 op en de 250 pk S60 B5 volgt de S60 T5 op.

Nieuw in het gamma is de basismotor B3 met 163 pk en 265 Nm aan koppel. Het Mild hybrid systeem kan daar nog 10 kW (14 pk) en 40 Nm aan toevoegen tijdens het accelereren. Dat de nieuwe B3 aandrijflijn helemaal bij de tijd is, blijkt ook uit dat de viercilinder ook nog automatische cilinderuitschakeling heeft om brandstofverbruik te beperken.

De S60 B3 is de snelste Volvo

Het leek nog wel een dingetje dat Volvo al zijn modellen op 180 km/u ging begrenzen. Niet meer lekker volle pollen naar de wintersport blaffen, het lijkt een gemis. En dat is het misschien ook wel voor die twee ritten in het jaar, maar praktisch gezien in Nederland is het echt geen belemmering.

Topsnelheid is duidelijk: begrensd op 180 km/u net als bij alle andere recente Volvo’s. De sprint naar de 100 doet de S60 B3 in exact negen secondes. Deze cijfers zijn niet waanzinnig indrukwekkend, maar je hoeft je ook weer niet voor te schamen. Bovendien is het nog interessanter om te zien hoe de S60 B3 zich in de praktijk houdt. Dat geeft een gemengd beeld: bij volgas wens je dat je had doorgespaard voor een B4 of B5. Of T6, T8 of Polestar Engineered. Het is vlot, maar je gaat niet iedere sprint winnen. Ook niet verliezen trouwens.

Beter doet de S60 B3 het bij een wat minder gehaast rijgedrag. Dan voelt die vlotter, de standaard achttraps automaat houdt de toeren redelijk laag en dan blijft het ook lekker rustig in het interieur. Wil je meer, dan is de automaat goed bij de les om terug te schakelen. Echt jagen moet je niet doen, want dan merk je dat het een wat geknepen versie is.

Value for money

Ooit waren juist dit soort versies van auto’s de absolute hardlopers op de zakelijke markt. Redelijk veel ruimte, een goede uitstraling, dikke wielen en voor in Nederland genoeg vermogen. Met de lage bijtelling op PHEV’s en EV’s zijn we opgeschoven naar auto’s met 300-400 pk. Lekker, dat absoluut, maar er zijn maar weinig mensen die ooit van die power gebruik maken.

Als je dan bedenkt dat een S60 B3 als luxe Inscription er is vanaf € 43.995, dan is die zelfs als 22% bijteller best te betalen. De V60 B3 begint nog iets lager met een fiscale waarde van minder dan € 40.000 (€ 39.875), maar dat is dan een minder aangeklede Momentum Advantage.

Maken dit soort auto’s nog kans in Nederland of blijven jullie gaan voor de zoveelste EV?