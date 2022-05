Stand na GP Monaco 2022 en 6 dingen die ons opvielen

Het is maandagochtend, dus hij is er weer. De stand na de GP Monaco 2022. Daarnaast vielen ons een paar dingen op aan de race.

De GP van Monaco 2022 was weer een episch lange zit. Met een zakje zoutjes ging je het niet redden, je had wel een paar zakjes nodig om de tijd door te komen. En een flesje cola om die zoutjes weg te spoelen.

Ondanks dat er voldoende gebeurde bleef het op de baan vrij saai. Inhalen is nauwelijks mogelijk, dus er was geen ontknoping op de baan, helaas. Voor Red Bull geen probleem, die zagen hun uitstekende posities op de baan niet meer in gevaar komen.

We hebben de stand na de GP van Monaco voor je met alle overzichten die er toe doen. Daarnaast vielen ons een paar dingen op.

Red Bull uiterst koelbloedig

Ferrari heeft een auto die op Monaco objectief gezien sneller was. Zeker over een ronde. Maar bij Ferrari is het management iets minder goed op orde. Red Bull was namelijk dodelijk effectief met de pitstop-strategie.

Topprestatie Pierre Gasly

In de kwalificatie kwam Gasly net een paar seconden te kort voor een goede ronde. Daardoor startte hij bijna achteraan. De snelheid was er wel degelijk. Zijn inhaalacties (ja, meerdere!) op het halfnatte asfalt waren van de grootst mogelijk schoonheid. In Monaco inhalen zonder dat er houterig uitziet, is bijna onmogelijk. Gasly flikte het. Verder leverde het hem niet zo heel erg veel op, maar toch. Mooie actie.

De regie was weer drama

Niet bij alle races wordt de regie geregeld door de Formule 1-organisatie. Bij Monaco wordt deze altijd uitbesteed. Dat is nooit een topkeuze, want de regie van het Franse TMC is meestal niet op het niveau van de F1. Je kan het ook anders beschouwen: het niveau is normaal gesproken heel erg hoog. Alleen afgelopen weekend even niet.

Wel heel voorzichtige wedstrijdleiding

Ja, er was regen. En ja, Schumacher reed een flinke deuk in de vangrail. Maar kom op, het was ook geen extreme regenval. Dat hoeft dus niet zo lang te duren. Formule 1 kijken is al duur genoeg, dan moet er wel ietsje meer show en spektakel zijn. De wedstrijdleiding doet alles precies anders als Michael Masi. Tja. Een rollende start (terwijl het droog is), gaat helemaal nergens over, natuurlijk.

Blamage Ferrari

Natuurlijk, als je vooraan rijdt heb je het meeste te verliezen. Maar Ferrari gooide wel eventjes de eigen glazen in. Alweer. Met name omdat het helemaal niet nodig was. Het was een foutje dat slecht uitpakte voor – hoe kan het ook anders – Charles Leclerc.

Wat is er aan de hand met Mercedes?

Optimisten zijn doorgaans slecht geïnformeerde realisten. Uiteraard hoopten we allemaal op drie auto’s die vooraan meedoen om de winst. Maar Mercedes kwam niet in de buurt. Met name Hamilton (die vast zat achter Alonso). Het verschil tussen Mercedes enerzijds en Ferrari en Red Bull anderzijds was stiekem best nog wel groot. Russell kon absoluut niet het tempo bijbenen en verloor alsnog bijna een seconde per ronde. Terwijl juist hier het gat kleiner moest zijn.

Rijderskampioenschap

Voor Verstappen is het allemaal prima. Alsnog derde worden en in elk geval voor de belangrijkste concurrent finishen. Hij staat alsnog gewoon eerste, terwijl het er op leek dat hij hier even wat moest incasseren. Als kampioen moet je juist de races scoren waar je normaliter slecht presteert. Leclerc ziet niet alleen Verstappen uitlopen, maar Pérez hard naderen. Verder: Alonso maakt een sprongetje dankzij een puike prestatie.

De stand na de GP Monaco 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Pérez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 12 Daniel Ricciardo McLaren 11 13 Fernando Alonso Alpine 10 14 Pierre Gasly AlphaTauri 6 15 Sebastian Vettel Aston Martin 5 16 Alexander Albon Williams 3 17 Lance Stroll Aston Martin 2 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 19 Nico Hülkenberg Aston Martin 0 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Mick Schumacher Haas 0

Constructeurskampioenschap

Iedereen was het er over eens dat Monaco een Ferrari-baan is. In de trainingen en kwalificaties zat het team uit Maranello er goed op. Alleen dankzij een rommeltje met de pitstops, hadden beide Ferrari-coureurs een Red Bull voor hun neus. Red Bull loopt dus weer een stukje uit.

De stand na de GP Monaco 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 235 2 Ferrari 199 3 Mercedes 134 4 McLaren Mercedes 59 5 Alfa Romeo Ferrari 41 6 Alpine Renault 40 7 AlphaTauri RBPT 17 8 Haas Ferrari 15 9 Aston Martin Mercedes 7 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

Sebastian Vettel zet Lance Stroll echt te kakken. Stroll komt niet verder dan Q1, Vettel haalt Q3. Tsunoda heeft nu ook een beetje geluk en komt dichterbij aan Gasly (die niet een laatste snelle ronde kon rijden). Pérez was in alle sessies beter in zijn element dan Verstappen. Russell staat nu voor Hamilton in het kwalificatieduel.

De stand na de GP Monaco 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (3) George Russell (4) Red Bull Max Verstappen (5) Sergio Pérez (2) Ferrari Charles Leclerc (7) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (6) Daniel Ricciardo (1) Alpine Fernando Alonso (4) Esteban Ocon (3) AlphaTauri Pierre Gasly (4) Yuki Tsunoda (3) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (3) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (6) Nicholas Latifi (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (7) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (5) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

Lando Norris had een enorme voorsprong op Alonso. Daardoor kon hij eenvoudig naar binnen voor verse zachte banden om de snelste raceronde te pakken. Dat moment bleef echter vrij lang uit, want rondenlang kwam Norris net niet in de buurt. Uiteindelijk wist hij toch een 1:14.694 te pakken. Daarmee heeft hij een extra puntje te pakken.

De onderlinge stand na de GP Monaco 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1

Driver of the Day

Uiteraard was dat niemand minder dan Sergio Pérez. Dat vond het kijkende publiek gelukkig ook. Met 27% van de stemmen is Sergio Pérez Driver of the Day. Zeker na vorige race gunde iedereen hem de overwinning.

De onderlinge stand na de GP van Spanje 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1

Heeft de redactie de GP van Monaco 2022 goed voorspeld?

Nou, dat voorspellen gaat onze specialisten goed af. Alleen de volgorde minder. Stiekem zat Jaap het er het dichtste bij. Hij voorzag dat Leclerc NIET op het podium zou staan én dat Sainz tweede werd. Michael had door dat Pérez het podium op zou komen, alleen op een andere plaats.

De stand na de GP Monaco 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 29 (+2) Wouter 27 (+1) Jaap 13 (+5)

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

12 juni | GP van Azerbeidzjan

19 juni | GP van Canada

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meter van de GP van Azerbeidzjan worden verreden op 10 juni om 14:00 uur.