Hamilton: “wilde niet opgeven, alleen motor sparen”

Hamilton wilde niet opgeven, in tegenstelling tot wat boze tongen beweren.

In de Formule 1 ben je zo goed als je laatste race. In het geval van Lewis Hamilton wil men nog best kijken naar de afgelopen races. Maar ook die waren niet al te best, om eerlijk te zijn. Lewis Hamilton heeft bijna altijd standaard kunnen strijden voor en podiumfinish, maar dit seizoen is dat lastiger.

De huidige bolide – de Mercedes W13 – is simpelweg niet goed genoeg. Daarbij pakten diverse gokjes voor Russell wél goed uit en voor Hamilton juist niet. Mede daardoor lijkt het alsof hij een compleet off-season beleeft. Voor velen onderstreepte het moment dat hij de race wilde staken tijdens de GP van Spanje 2022 die constatering.

Hamilton wilde niet opgeven

Lewis Hamilton zou er helemaal doorheen zitten. Volgens Jacky Ickx gaat het nu eenmaal hard achteruit, als je ouder wordt. Maar Hamilton is géén opgever. Dat zegt, eh, Lewis Hamilton. Lewis kwam in aanraking met Kevin Magnussen in de eerste ronde. Hamilton kon zijn weg vervolgen, maar begon dus met een enorme achterstand.

Hij opperde om de race te staken. Dat werd door iedereen op Twitter en andere ‘socials’ opgevangen als een teken van zwakte. Dat is echter niet correct, zo laat hij optekenen aan Autosport:

Het was niet om op te geven. Ik lag gewoon op dat moment meer dan 30 seconden achter. Lewis Hamilton, geeft nooit op.

Motor

Volgens Hamilton moest hij enorm veel van de motor gaan vergen om in de buurt van de top 10 te komen. Hij wist ook niet zeker of die top 10 überhaupt gehaald ging worden. Hamilton haalde de GP van Saudi-Arabië aan om aan toegeven dat een inhaalrace soms erg lastig kan zijn. Dus was het het dus waard, ondanks de achtvoudig wereldkampioen. Wel geeft hij aan dat die betrouwbaarheid wel degelijk een issue was tijdens de race.

“Ik weet niet of betrouwbaarheid een dingetje was. We hebben aan het einde van de race dit weekend kunnen zien dat er iets mis was. Ik had toen zoiets van: laten we de motor sparen om te zorgen dat we het gevecht een andere keer aan kunnen gaan. Maar ik ben blij dat we ervoor zijn gegaan. Het bewijst maar weer eens dat je nooit moet opgeven. Lewis Hamilton, uiteindelijk blij dat ‘ie niet naar zichzelf luisterde.

Wat denk jij? Had Lewis Hamilton er écht geen zin meer in? Of wordt een eenvoudige zakelijke beslissing via de intercom volkomen uit zijn verband getrokken? Laat het weten, in de comments!

