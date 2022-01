Tunert maakt originele Porsche Boxster blubberdik baasje

Alweer een tunert die de originele Boxster bij de kladden vat en er een blubberdik baasje van maakt.

Voor Porsche liefhebbers met een budget, is de 986 Boxster nu de geijkte optie. De transaxles, vroeger het domein van sloebers met Porsche-ambities, hebben inmiddels het station verlaten. Er staan nog wel wat exemplaren voor relatief weinig te koop, maar dat zijn dan niet per se de mooiste. Bovendien zijn die nu zo oud dat je ze liefst origineel houdt/maakt. De Boxster echter, is zo breed voorhanden dat je er mee weg kan komen om ‘m te verswekkeren, zonder dat puristen een lego Porsche schaalmodel naar je harsens gooien in de hoop dat je vervolgens op een van de stukjes gaat staan.

Gek genoeg is de Boxster altijd al een geliefd model geweest voor coachbuilders en tuners om mee aan de slag te gaan. Zozeer zelfs dat we ooit een heel topique vol konden pennen met alle creaties op basis van de Boxster. Nu voegt Miles Works Automotive hun naam toe aan het lijstje. Zij willen namelijk het design van Mag Works realiseren op basis van de eerste generatie Boxster.

Het design wordt een soort greatest hits van Porsche design cues. De voorbumper doet duidelijk denken aan die van de 996 Turbo. Achter de twee kuipstoeltjes zijn twee Speedster/Spyderesque bulten geplaatst, die uitlopen in een spoiler met daaronder de ‘verborgen’ originele achterlichten. Het laatste doet dan weer een beetje denken aan de nieuwe Porsche 935. Verder valt niet te ontsnappen aan het feit dat de koets flink uitgeklopt is, wat geaccentueerd wordt door enorme deep dish velgen.

Mooi of niet, wat in ieder geval mooi is aan de kit is dat deze lekker voordelig moet worden. Er wordt gemikt op een kostenplaatje van slechts 4.000 Euro. Dat zal dan ongetwijfeld exclusief velgen zijn, anders wordt het allemaal wel heel knaak. Maar goed, dat is dus hoe dan ook een heel ander verhaal dan de peperdure creaties van Studitorino en Ruf op basis van de Boxster. Hoe plastic fantastic het allemaal gaat worden valt natuurlijk nog te bezien, want vooralsnog is dit nog vaporware. Miles Works Automotive heeft echter al wel een verdikkingsset voor de 996 in de aanbieding. Die laatste check je hieronder.