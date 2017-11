Hamilton zou geld neertellen voor gevecht met Max

Ja oké, geld. De hamvraag is natuurlijk of HAM er ook Bitcoins voor neer zou tellen.

Pff…Waarom moesten die oppernerds hun exhange nou ook vernoemen naar Magic the Gathering. Kan je toch gewoon niet serieus nemen. Enfin, genoeg geweeklaag over het missen van de zilvervloot, terug naar de orde van de dag. Het F1 seizoen van dit jaar is over, maar zelfs zonder milli’s op de bank, een topmodel of twee naast je op de bank en een mooi model of drie op de oprit, kan je volgend jaar immers weer gewoon genieten van de Formule 1.

Het mooie aan de F1-winter is dat in die paar maanden alles in theorie mogelijk is, zelfs de terugkeer van Alfa Romeo in het veld. Als een seizoen eenmaal begonnen is, zijn de krachtsverhoudingen na een paar races meestal wel duidelijk. Maar nu zijn de nieuwe auto’s, waar de teams uiteraard al maanden mee bezig zijn, nog onbekende grootheden waar de buitenwereld niet of nauwelijks zicht op heeft. Zelfs de teams weten alleen (ongeveer) wat zij in handen hebben, maar hoe goed dat is in vergelijking met de rest blijft gissen. Je zou kunnen zeggen dat ieder team een Schrödinger’s F1-bolide heeft. Pas in maart of april blijkt of er leven in het ding zit.

In de tussentijd kunnen we dromen over drie of misschien wel vier teams die kunnen strijden voor het kampioenschap. Resultaten uit het verleden leren ons dat een dergelijk scenario zeer onwaarschijnlijk is, maar hé, een Bitcoin is op moment van schrijven waarschijnlijk 20K waard. Alles is mogelijk.

Hamilton droomt met ons mee en mijmert bij de BBC over een vierledig gevecht om de titel tussen hemzelf, Alonso, Vettel en Verstappen. Volgens de Brit zijn dat namelijk de vier beste rijders in het veld.

We’re the four strongest drivers. I really hope we are all in the fight next year. It would be friggin’ amazing.

Hamilton gaf onlangs al aan dat hij de Max-hype graag een kopje kleiner zou maken door de Nederlander met gelijk materiaal te verslaan. Maar ondertussen lijkt hij echter ook zelf te geloven in alle hosanna. Hoewel de Brit uiteraard niet na kan laten te stellen dat hij alsnog denkt Max wel te kunnen hebben:

Max’s race-craft is very impressive. He’s doing wonderful things but he is going to grow so much over the next 10 years. I don’t think it will be a problem, it’ll just be freaking tough.

Samenvattend kan Hamilton niet wachten om het gevecht te zien.

Wouldn’t that be a fight? Even I’d pay to see that.

Much hype, very excite, wow. Oh nee wacht, dat was de taal van het hopeloos gefaalde Dogecoin. Enfin, hoe denk jij over de kansen van HAM, VET, VER en ALO voor volgend jaar?