Dit kost de nieuwe Audi A7

Wat moet je meebrengen voor de joekelige liftback?

In oktober lanceerde Audi officieel de nieuwe A7. De sportieve variant van de nog te lanceren nieuwe A6 zal het weer op moeten nemen tegen de nieuwe generatie CLS en de BMW 6-Serie Gran Coupé.

De opvallendste vernieuwingen ten opzichte van het oude model hebben we al uitvoerig besproken. Eigenaren van het vorige model hebben dus wellicht al besloten of ze de upgrade willen maken. Doch tot nu toe bleef nog een belangrijk aspect onzeker, namelijk de prijs. Daar is nu echter verandering in gekomen!

De A7 Sportback 55 TFSI quattro is vanaf vandaag te bestellen bij de dealer voor 89.315 Euro. Omdat ’55 TFSI’ je waarschijnlijk nog altijd weinig zegt: dit is de variant met 3.0 TFSI onder de kap. Een pittig prijsje dus, maar Audi belooft dat de basisuitrusting goed voor elkaar is. We zullen ze maar op hun woord geloven. Of er net al bij het vorige model in een later stadium nog een goedkopere instapper volgt, is nog niet bekend.