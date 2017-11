Hamilton over Pirelli: “Hypersoft hun beste band ooit”

Applausje voor Pirelli dan maar?

Ik ben bang van wel, als we de opmerkingen van Lewis na de eerste bandentestdag in navolging van de Grand Prix van Abu Dhabi mogen geloven. De viervoudig wereldkampioen is enorm te spreken over het nieuwste rubber van de Italianen en noemt de band met de roze wand hun beste compound sinds hun terugkeer in de Formule 1.

Dat er nu al zulke veelbelovende woorden uit de mond van zo’n belangrijk en gerespecteerd figuur komen is voor Pirelli een zalig compliment. Helemaal tevreden was hij echter niet. Ondanks zijn lovende woorden wil de Brit nog het een en ander kwijt over de verwarrende regenboogreeks die de bandenboer volgend jaar naar de circuits zal brengen. Hoewel hij aangeeft voor het eerst in lange tijd blij te zijn om deel te nemen aan een bandentest, mag de kwaliteit van de meeste bandensoorten nog wel wat opgekrikt worden:

“On early impression, the new Hypersoft is the best tyre that Pirelli have produced since returning to F1. I found that the other compounds are still a bit too hard for my liking but we’re moving in the right direction.”

Het is overigens niet zo dat de Engelsman te weinig tijd met het rubber heeft doorgebracht. Vandaag reed hij maar liefst 136 ronden over het Yas Marina circuit, één minder dan Romain Grosjean. Aan het eind van de dag was hij ongeveer 7 tienden langzamer dan Kimi Raikkonen, die tot 99 ronden kwam. De Fin zag de vernieuwingen iets soberder in en gaf toe minimale verschillen te hebben gevoeld. Aan de andere kant, dit kan natuurlijk ook komen door zijn gevoelloze oude mannenbillen.

Daarover gesproken, vandaag was het tevens weer tijd voor Williams om Robert Kubica achter het stuur te gooien. De Pool kwam tot maar liefst 100 ronden, waarmee hij er in feite twee volledige wedstrijden op heeft zitten. Zijn tijd was met 1,2 seconden achterstand op toekomstig(?) teamgenoot Lance Stroll echter minder indrukwekkend, al wordt er gezegd dat de twee verschillende programma’s afwerkten. Ach ja, dat is weer een heel ander verhaal.

Foto credit: Mercedes-AMG F1