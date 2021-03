3x een zeldzame Porsche occasion - Autoblog.nl

Porsche-occasions, altijd leuk. We zetten deze keer drie unieke exemplaren in het zonnetje.

Porsche-occasions laten we regelmatig de revue passeren en wellicht zit je zelf ook regelmatig naar tweedehands Porsches te koekeloeren. Vandaag lichten we drie bijzondere Porsche-occasions uit die je normaalgesproken niet zo snel tegen zult komen, maar die nu wel gewoon in Nederland te koop staan. Daarvoor hebben we gekeken bij Porsche Centrum Gelderland, omdat zij als enige dealer in Nederland (en überhaupt als een van de weinige Porsche Centra) een Classic Center hebben.

Porsche 356 A Coupé Continental 1500

We beginnen gewoon met de oudste van de drie: de 356. Een Porsche 356 is altijd bijzonder, maar voor dit artikel pakken we er nog een extra speciaal exemplaar bij. Deze 356 is een zeldzame Continental. Dit is de extra luxe uitvoering van het oermodel, de pre-A 356. De Continental stamt uit het laatste bouwjaar van deze versie (1955) en werd alleen in de VS onder deze naam geleverd. Daardoor kregen ze wel ruzie met Ford, die deze benaming al gebruikte voor Lincoln. Daarom heeft Porsche deze aanduiding alleen in 1955 gebruikt. Het zou niet de laatste keer zijn dat Porsche met een andere merk aan de stok kreeg over naamgeving.

Dit specifieke exemplaar is uitgevoerd in een bijzondere stijlvolle uitvoering: Jade Groen met beige. Een perfecte auto om de Mille Miglia mee te rijden. Dat is dan ook gebeurd, zoals de stickers bewijzen. Porsche Centrum Gelderland vraagt er €299.900 voor. Als je dat veel geld vindt: ze hebben ook nog een 356 B Carrera 2 Cabrio staan die €1,3 miljoen kost.

Porsche 924 Carrera GT

De 924 is er normaliter eentje in de categorie ‘bereikbare Porsche’, maar dat geldt niet zozeer voor dit exemplaar. Dit is namelijk een 924 Carrera GT. Deze Carrera GT is wellicht wat minder bekend dan de Carrera GT met V10, maar deze is wel zeldzamer. Het een heeft wellicht met het ander te maken. Van deze 924 Carrera GT zijn maar 406 stuks gebouwd, het benodigde aantal om aan de homologatieregels van de Group 4-klasse te voldoen.

De 924 Carrera GT was een doorontwikkeling van de 924 Turbo en leverde mede dankzij een nieuwe intercooler 210 pk. Aan de buitenkant zie dit ook terug: op de motorkap prijkt een forse luchthapper. De Carrera GT onderscheidt zich verder onder meer met zijn brede wielkasten en gewijzigde voorbumper. Deze uitvoering is niet voor degenen die goedkoop een Porsche op de kop willen tikken. Met een vraagprijs van €79.900 is het (met afstand) de duurste 924 van Nederland. Maar een zeldzame uitvoering van de 924 is nog altijd een stuk goedkoper dan een zeldzame uitvoering van de 911.

Porsche 911 (964) Carrera RS Clubsport

Iedereen heeft het altijd over de eerste 911 Carrera RS, maar de 964 Carrera RS is ook niet te versmaden. Dit model heeft geen ducktail en is daarom qua uiterlijk wat minder onderscheidend model. De unieke gele kleur, die geleend is van Ferrari, maakt dat deels weer goed.

Het betreft hier de hardcore Clubsport-versie. Dat zie je vooral in het interieur. Dat is namelijk aardig kaal. Daarnaast zijn er Recaro-kuipstoelen en een rolkooi gemonteerd. Ook dit een zeldzame verschijning: er zijn er maar 291 van gebouwd. Ondanks het racy voorkomen is dit wel gewoon een straatlegale auto, mocht je daarover twijfelen. Deze Carrera RS Clubsport is precies even duur als de 356 Continental, met een vraagprijs van €299.900.

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland