Handige Harry bouwt Bugatti Vision Gran Turismo na - Autoblog.nl

Met een gezonde dosis inspiratie is iemand aan de slag gegaan door een eigen Bugatti Vision Gran Turismo te maken.

Een Bugatti in je garage hebben staan. Voor de meeste van ons is dat niet weggelegd. Nu kun je dit gegeven accepteren. Als je echt fanatiek bent kun je besluiten er gewoon zelf eentje te bouwen. Dat is precies wat een handige monteur uit China heeft gedaan.

Via de Facebook-pagina Mechanic Jack’s team is het avontuur te volgen. De monteur neemt geen halve maatregelen voor zijn eigen Bugatti Vision Gran Turismo. De auto is volledig met de hand gemaakt. Het is niet alleen een mock-up. De replica kan daadwerkelijk rijden. De monteur heeft voor een middenmotor gekozen. Welke motor en versnellingsbak zijn gebruikt voor dit project is niet bekend.

Het resultaat mag er zijn. Zelfs de verlichting is goed nagemaakt en werkt. Ja, je kunt duidelijk zien dat het een replica is van de Vision Gran Turismo. Maar je eigen auto bouwen die ook nog eens kan rijden. Krijg dat maar eens voor elkaar.

In het dagelijkse leven is het bedrijf van de monteur gespecialiseerd in het fixen van schadevoertuigen. Met de Bugatti Vision Gran Turismo replica is de man uit China viral gegaan, waardoor we ook hier in Nederland opeens afweten van zijn firma.