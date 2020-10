Deze vijf EV's op Marktplaats was je alweer vergeten - Autoblog.nl

In deze EV tiendaagse zetten we met frisse tegenzin de elektrische auto in het zonnetje. Veel gehoorde klacht is echter nog steeds dat ze zo duur zijn voor een Jan Modaal die niet kan leasen. Deze vijf ‘vergeten’ EV’s op Marktplaats bieden in meer of mindere mate uitkomst. Als het puur op prijs aankomt, tenminste.

We hebben er alweer tweederde opzitten van onze EV tiendaagse bonanza 2020. Een veelvoud aan onderwerpen heeft reeds de revue gepasseerd. Zo hadden we de dubbeltest der dubbeltests van dezer dagen, tussen de Tesla Model 3 en Polestar 2. Maar ook los van de hardware zelf kwamen reeds de nodige onderwerpen aan bod, zoals ergernissen van EV-rijders. Jaja, reken maar dat die subsidieslurpers nog durven te klagen ook…

Over subsidie gesproken (voordat je roept, ja we weten dat het dat technisch gezien niet altijd is), ook het B-woord is al meerdere keren gevallen. Dat een tweedehands Tesla Model S in Nederland duurder kan zijn dan een nieuwe is een mooi voorbeeld van hoe bijtellingsregels de normale wetten van de markt buigen. Hoe de bijtellingsregels er dit jaar en volgend jaar uitzien, dat hebben we dus ook nog maar even op een rijtje gezet.

Maar ja, wat nou als je een EV gewoon gaaf vindt, maar geen auto van de zaak kan krijgen? Dan moet je nog steeds wel redelijk bemiddeld zijn om er een te kopen. Zelfs op een okkazie kan je een flink bedrag stukslaan, zeker als er een logo van Porsche, Tesla of Audi op de neus prijkt. Voor de echte wereldverbeteraars (allegedly) kijken vandaag dus eens naar wat meer obscure opties, die over het algemeen ook bereikbaar zijn met een kleinere beurs.

Fiat 500 E

Het verhaal van de Fiat 500E lijkt heel erg op dat van de fameuze GM EV-1. Fiat maakte de 500E tegen wil en dank, puur om te voldoen aan uitstootnormen in Amerika. En als we zeggen Amerika, dan bedoelen we eigenlijk California. Dit democratisch bolwerk hanteert al sinds jaar en dag de strengste uitstootnormen van alle States op het gebied van auto’s. FCA moest de auto’s maken om dikke vette lucratieve pickups te mogen blijven verkopen.

De auto werd gemaakt door het bedrijf Micro-Vett en naar verluidt pakte FCA een vijfcijferig verlies op elke auto. Daarom verkocht het de auto’s ook alleen in California en later ook in Oregon, de staat die direct ‘boven’ California ligt op de landkaart. De kekke ‘spoilerkit’ die je op bovenstaande afbeelding kan zien was niet alleen bedoeld voor de looks. De Cw-waarde van een gewone 500 (0.359) werd ermee verlaagd naar 0.311. Dat gaf de kleine Italiaan vijf mijl extra range, voor een totaal (volgens de EPA) van 87 mijl.

Fiat maakte meteen duidelijk dat het geen plannen had de auto ook in Europa te verkopen. Er was echter wel een bedrijfje die ‘in dit gat sprong’. Scuderia-E haalde 500E’s uit ‘Murica naar Europa en deed ook nog wat aanpassingen (range, CCS-kabel) om de auto meer bruikbaar te maken. In Nederland heeft een bedrijfje in Dirksland dat ook meer traditionele Amerikanen verkoopt zich kennelijk toegelegd op het verkopen van 500E’s. Je kan dit exemplaar uit 2014 nu kopen voor 11.950 Euro inclusief BTW en afleveringskosten.

Nissan E-NV2000 Evalia

Nissan zette (samen met Renault) al redelijk vroeg in op EV’s. Bij het Japans-Franse concern was dat niet zo’n cynische exercitie als bij FCA. Toch waren de eindresultaten, zeker met Nissan-badge op de neus, op zich saaier dan de 500E. Maar ja, saaie bakken met praktisch nut moeten er ook zijn.

Deze E-NV2000 Evalia voldoet natuurlijk uitstekend aan die omschrijving. Nieuw kostte het busje ooit 38.387 Euro. Nu mag deze blepper met getinte ruiten, navi en stoelverwarming mee voor 19.750 Euro. Maar let wel, net als veel andere EV’s wordt de auto aangeboden met een ex BTW prijs. Voor een particulier komt er dus nog 3.430 Euro bij.

Renault Twizy

Zo saai als de Nissan Evalia is, zo excentriek is de Renault Twizy. Renault kwam met de microcar op de proppen in 2012. Een echt serieuze ‘auto’ kan je de Twizy natuurlijk niet noemen, hoewel het ding vier wielen heeft en plek voor (maximaal) twee. Ergens in de Twizy huist een elektromotor met ongeveer net zoveel power als een recreatiekart. Je mag ermee de snelweg op, of je het moet willen is een ander ding.

De Twizy was heel even heel heet en daarna was de lol er snel af. Althans, voor ons Europeanen. In Azië is de auto kennelijk nog steeds een (niche) hit. Daarom wordt de Twizy ook niet meer in Spanje gebouwd, maar in Zuid-Korea. Nieuwe Twizy’s worden nog steeds verkocht, ook in Nederland, voor maximaal een kleine 10K. Dit gebruikte exemplaar mag weg voor 4.500 Euro, vanwege ‘gebrek aan advertentiemogelijkheden’. Je moet ook nog de accu huren van Renault voor 59,95 per maand.

Mercedes B250 Electric Drive

Tegenwoordig probeert Mercedes zich te ontpoppen als een EV-concurrent van Tesla, maar nog niet zo lang geleden werkte het merk samen met Tesla. Of eigenlijk beter gezegd: Mercedes kocht voor het vorige model B-Klasse elektromotoren van Tesla om de B250 Electric Drive (B250E) te creëren. De verder volstrekt normaal en gezapig ogende B-Klasse kwam hiermee zo’n 200 kilometer ver en sprintte in 7,9 seconden van nul naar honderd.

Geinig aan de B-Klasse is dat Toyota (in Amerika) dezelfde motor van Tesla betrok voor een elektrische variant van de RAV4. Jammer is daarbij wel dat de motor niet altijd super betrouwbaar blijkt te zijn. Jazeker, ook elektromotoren met hun gebrek aan bewegende onderdelen kunnen kapot. In het geval van de B-Klasse (en RAV4) is het gevolg een continu aanwezig gierend geluid. Voor reparatie moet je naar Tesla of een zeldzame specialist die zich er aan durft te wagen. Maar ja, jij hebt geluk dat ‘ie niet kapot gaat, toch? Daarom maar gewoon kopen voor 14.700 Euro.

Jaguar I-Pace 400 HSE

Deze Jaaaaaaaag ben je waarschijnlijk (nog) niet vergeten, omdat ‘ie gisteren nog voorbijkwam in de Mijn Auto video van de week. Maar de echte hypedagen van de I-Pace zijn alweer voorbij. Eind 2018 was de Djèk heel even de op een na best verkochte auto van Nederland, achter de Tesla Model S. Jaguar boekte jaar op jaar een plusje qua afzet in Nederland van 234,5 procent in 2018 ten opzichte van 2017. Inmiddels is die weelde weer voorbij. De reden moge duidelijk zijn.

Deze Jaguar op Marktplaats goedkoop noemen zou te ver gaan, maar volgens de verkoper is het wel de goedkoopste in zijn soort. Hij heeft de auto dan ook in de categorie ‘moet nu weg!!1!’ gezet. Het is een dikke versie met lichtgrijze lak (2015 belde). Voor een particulier (die BTW moet dokken) kost de auto 71.383,95 Euro. Maar de adverteerder hoopt duidelijk op een zakelijk klant, die slechts vier procent mag bijtellen over de gehele cataloguswaarde. Net als bij Jet Cars kosten de 22″ velgen extra. In tegenstelling tot bij Jet Cars betaal je er niet 50 Euro voor, maar 2.000 Euro. Koop dan?