New Stratos is nog steeds om te smullen

De New Stratos is gesignaleerd in het wild, dus die moeten we natuurlijk wel uitlichten als de Spot van de Week.

Wanneer weet je dat een design tijdloos is? Als je een moderne interpretatie uitbrengt en je hoeft eigenlijk maar heel weinig aan te passen. De New Stratos bewijst hoe ver het originele ontwerp van Marcello Gandini zijn tijd vooruit was. Het is alweer even geleden dat we over de New Stratos schreven, maar @chrisc heeft een exemplaar gespot in Londen. Dat is een mooie gelegenheid om deze auto weer eens in het zonnetje te zetten.

New?

De New Stratos is zelf ook alweer 15 jaar oud, want in 2010 kregen we deze auto voor het eerst te zien. We kennen auto’s uit 2010 die er gedateerder uitzien, en die waren niet gebaseerd op een ontwerp uit de jaren ’70. Dat bewijst dus wederom dat het een tijdloos ontwerp is.

Pininfarina

De New Stratos was aanvankelijk een eenmalige oefening. Het design kwam van Pininfarina (die dus schaamteloos een ontwerp van Bertone kopieerde), terwijl de technische basis werd gevormd door een ingekorte F430. De auto werd ook gebouwd door Pininfarina.

MAT

Er waren plannen om een gelimiteerde oplage te bouwen, maar die werden vervolgens ook weer gecancelled. Tot 2018, toen het Italiaanse Manifattura Automobili Torino (MAT) besloot de productie op te pakken. De auto die we hier in Londen zien is een van de exemplaren die zij gebouwd hebben.

F430

Waar de eerste New Stratos was gebaseerd op een Scuderia, zijn de latere exemplaren gebaseerd op de normale F430. Een volkomen logische zet natuurlijk, want de Scuderia is toch iets te exclusief om te verbouwen. De New Stratos van MAT levert dus 490 pk uit een 4,3 liter V8.

Hoeveel?

Dit is pas de tweede keer dat we een New Stratos mogen verwelkomen op Autoblog Spots (de eerste was een blauwe met gele wielen). Dat is al een indicatie van de zeldzaamheid. Het plan was om 25 exemplaren te bouwen, maar we hebben het sterke vermoeden dat dit aantal (nog) niet gehaald is. Op het internet tellen we slechts een stuk of vijf unieke exemplaren.

Spot van de Week

@chrisc heeft hiermee dus een once in a lifetime spot te pakken en verdient daarmee de Spot van de Week. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Let op: als je wat gespot hebt op wintersport maak je ook kans op een Autoblog goodiebag. Vermeld in de beschrijving #wintersportspot2025 als je mee wil doen aan deze actie!

Bekijk alle foto’s van deze New Stratos op Autoblog Spots!