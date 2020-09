Hard remmen in een Mustang? Dan kan pedaal afbreken - Autoblog.nl

Pijnlijk: Ford maakt bekend dat als je hard remt in een Mustang, het rempedaal kan afbreken.

Met een 5,0 liter V8 en zo’n 450 paardjes onder je rechtervoet, is de Ford Mustang een auto die er om vraagt om rap mee te rijden. Maar als je op een aardig tempo rijdt, is het ook zo fijn om te kunnen remmen. Vooral als je in een sportieve bui bent, wil dat remmen nog eens aardig ruig gaan. En als je hard gaat remmen in een Ford Mustang, zou je zomaar eens voor een nare verrassing kunnen komen te staan.

In de Verenigde Staten heeft Ford namelijk een terugroepactie in het leven geroepen voor de Mustang. Mustangs geproduceerd tussen maart 2019 en augustus 2020, zijn namelijk geproduceerd met een bepaald soort rempedaal. Voor maart 2019 werden die rempedalen gemaakt van nylon, later van polypropeen. En toen ze switchten naar polypropeen, is er kennelijk tijdens het ontwerpen iets goed misgegaan.

Het nieuwe ontwerp rempedaal blijkt minder stevig te zijn dan het oude ontwerp. Daardoor kan zo’n propyleenrempedaal tijdens het ‘plotseling hard remmen’ afbreken. Wat het risico op een ongeluk ‘verhoogt’, aldus Ford.

Ford claimt dat er nog geen gevallen van ongelukken bekend zijn die door dit voorval zijn veroorzaakt. Toch vinden ze het kennelijk geen goed idee als de 38.005 getroffen auto’s zo rond blijven rijden. Vandaar de terugroepactie. Ford kwam achter het probleem, nadat meerdere automobilisten met een gebroken rempedaal kampten. Overigens weet Ford sinds augustus 2019 van het probleem, maar duurde het kennelijk een jaartje om een oplossing te vinden.

Het gaat overigens alleen over Mustangs met een automatische versnellingsbak; die hebben kennelijk een ander rempedaal dan de handgeschakelde variant. Bij het RDW is er nog geen terugroepactie bekend voor de Ford Mustang. Amerikanen kunnen met hun Mustang naar een Ford- (of Lincoln-)dealer, waar het rempedaal wordt omgewisseld voor een stevig(er) exemplaar.