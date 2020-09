Met deze V-Klasse heb je luxe én anonimiteit - Autoblog.nl

Wil je in een wereld vol luxe leven, terwijl je je anonimiteit bewaart, dan is deze V-Klasse misschien iets voor jou.

In China zijn ze er helemaal gek op: superluxe busjes. Neem deze Buick GL8 Avenir. Van de buitenkant lijkt het net een saaie MPV, maar binnen zit je in een wereld vol met luxe en leer. Buick is daarom niet de enige autofabrikant die speciaal busjes produceert voor China. Mercedes doet het met de V-Klasse sinds 2016. Speciaal voor de Chinese markt, heeft Mercedes afgelopen weekend het busje van een update voorzien.

De V-Klasse krijgt dezelfde snufjes als die wij eerder kregen, zoals een gewijzigd uiterlijk, en krijgt Airmatic-luchtvering. Het meest interessante is echter aan de binnenkant. Zoals het een luxe, Chinese V-Klasse betaamt, krijg je twee flinke stoelen die lijken alsof ze zo uit een Maybach zijn gejat. Deze leren stoelen kunnen verwarmen, ventileren en masseren. Je krijgt steunen voor je benen en voeten, die tijdens het achteroverleunen moeten zorgen voor meer comfort. De armsteunen zijn verlengd en hebben een geïntegreerde bekerhouder, USB-poort en opbergruimte voor een telefoon.

Speciaal voor de Chinese markt is een aangepaste Mercedes me connect. Deze kan overweg met WeChat-app. Deze app is populair in China en laat mensen bijvoorbeeld met elkaar chatten. Dankzij de integratie van WeChat in de V-Klasse, kunnen eigenaren zien waar hun auto is op hun telefoon.

Een prijs wordt niet genoemd, maar een prijs in euro’s hoeven we sowieso niet te verwachten. De auto wordt namelijk niet geleverd in Europa. En ergens is dat misschien een gemiste kans. Want voor mensen met veel geld die aan iedereen wil laten zien dat ze veel geld hebben, is er meer dan genoeg keuze. Rolls-Royces bijvoorbeeld, of Bentleys. Maar voor de rijke stinkerd die in enige vorm van anonimiteit wil rond kunnen rijden? Sommigen zouden een Maybach als subtiel kunnen omschrijven, maar voor de rest? Is voor die doelgroep juist zo’n luxe V-Klasse niet prima geschikt? Luxe van binnen, terwijl de rest denkt dat je in een MPV rijdt. Gemiste kans, voor de Linda de Mols van Nederland.