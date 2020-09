TechArt 718 GT kost tijdelijk zo'n 3 mille - Autoblog.nl

Je Porsche 718 Cayman of Boxster een TechArt upgrade geven kan tijdelijk met het GT pakket dat ze aanbieden.

In plaats van losse zaken aanvinken voor je Porsche 718, heeft TechArt nu één pakket voor je samengesteld. Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, want de Duitse tuner zegt het setje tot 30 oktober aan te bieden.

Het TechArt GT pakket voor de Porsche 718 bestaat uit een nieuwe voorspoiler en een vleugel. De voorspoiler komt in twee varianten. Mocht je het optionele SportDesign hebben, dan heeft TechArt ook een voorspoiler die daar op past. De voorspoilers passen op de 718 Cayman, Cayman S, Cayman T, Cayman GTS en de recente Cayman GTS 4.0.

Maar wacht, er is meer! Je hebt natuurlijk ook nog die achtervleugel. Volgens TechArt past deze niet alleen op de Cayman, maar ook op de Boxster. Nu is zo’n spoiler op een clean model als de Boxster wat vreemd in de ogen van uw auteur, maar ja. Er zal vast animo voor zijn.

Het gehele pretpakket kost 2.390 euro. Dat is exclusief lokale belastingen, spuiten en montage. Het complete spul geïnstalleerd en wel zal dus neerkomen op om en nabij de 3.000 euro. Naast dit TechArt 718 GT, heeft de tuner nog meer spielerei in huis. Ga vooral aan de slag met de TechArt configurator om alle mogelijkheden te checken.