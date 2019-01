Harderwijkse autokrakers lopen keihard tegen de lamp

De politie had niet veel werk.

Toen de Harderwijkse politie vannacht naar de wijk Slingerbos was uitgetrokken nadat zij een tip hadden gekregen van een ongeruste buurtbewoner over mogelijke autokrakers, hadden zij waarschijnlijk niet verwacht de verdachten gemakkelijk te kunnen vinden. Toch is dit wel gebeurd. Althans, in plaats van dat zij de verdachten vonden, waren het de krakers die de agenten onbedoeld benaderden.

Een van de drie agenten die op de melding was afgegaan, was achtergebleven in een onopvallende politieauto. Terwijl de agent zat te wachten en de omgeving in de gaten hield, ging plotseling de deur open en keek een onbekende man naar binnen. Toen de autokraker zag wie er in de auto zat, zette hij het op een rennen. Ver kwam hij niet, want niet veel later werd hij door dezelfde agent ingerekend.

De twee andere agenten die op de melding af waren gegaan hadden eveneens prijs: zij vonden de tweede verdachte. Het gaat om een 30-jarige man uit Harderwijk en een 36-jarige Zutphenaar. (Bron: Omroep Gelderland)