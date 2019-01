Fuseert de Formule 1 in de toekomst met de Formule E?

Zooooom, Whooooosh en Pieeeeep in plaats van Vroaaar.

Max Verstappen hoeft tijdens races weliswaar niet in zijn spiegels te kijken of er iemand achter hem zit die sneller is, maar misschien wordt hij wel ingehaald door de tijd. We schreven het namelijk al in 2016; de Formule E komt eraan en gaat voorlopig niet weg. Volgend weekend staat de tweede race van dit seizoen op de planning in Marrakech en zal naast het reguliere startveld ook het broertje van Charles Leclerc een van de bolides testen.

In sommige opzichten staat de Formule E haaks op bepaalde dingen die de gemiddelde autoliefhebber aanspreken. Ook met de nieuwe auto’s draaien de races nog altijd grotendeels om power sparen voor de kritische momenten en het brommende geluid van een ICE ontbreekt volledig. Beide zaken klinken je waarschijnlijk bekend in de oren, want in de F1 geldt inmiddels min of meer hetzelfde.

Oké, dat is niet helemaal waar, want het verschil tussen ‘minder geluid van de motor’ en ‘geen geluid van de motor’ is toch behoorlijk tast hoorbaar als je een Formule E race kijkt. Het is een rare gewaarwording, om auto’s over je beeld te zien suizen terwijl je wat gezoem hoort gemengd met het waaien van de wind en het piepen van banden. Ik probeer het oké te vinden, maar ik kan er nog steeds niet helemaal aan wennen.

En toch, zelfs voor dino’s als ondergetekende is het moeilijk te ontkomen aan de gedachte dat dit de toekomst van het racen is. Over enkele jaren rijden we immers allemaal in een EV en is het ontwikkelen van de ICE middels de racerij compleet irrelevant geworden. Dat zie je nu eigenlijk al gebeuren, getuige het indrukwekkende lijstje fabrikanten die zich in de FE-strijd mengen. Ex F1-coureur en regerend FE-kampioen Jean-Éric Vergne denkt dat het uiteindelijk dan ook tot een fusie komt tussen de FE en de F1, zo meldt hij bij F1i.com. Misschien ongeveer rond 2030 is de tijd rijp, zo denkt de Fransoos.

We moeten hierbij wel aantekenen dat ondanks alle hype die de FE krijgt, de kijkcijfers momenteel nog altijd slechts een fractie zijn van de F1-kijkcijfers. De officiële livestream van de eerste race van het seizoen in Saoedie-Arabië trok enkele tienduizenden kijkers, een lachertje als je het vergelijkt met de eyeballs die naar de F1 kijken. Maar het is duidelijk dat de FE in een opwaartse trend verkeerd, waar races in metropolen als New York, Parijs en Hong Kong alleen maar aan zullen bijdragen. Als Liberty Media een paar fouten maakt met de reglementen voor 2021 en verder, kunnen de trendlijnen van de F1 en FE dus zomaar eens naar elkaar toegroeien.

Formule E oprichter Alejandro Agag weet dan ook dat hij potentieel goud in handen heeft. De notie dat de F1 zijn elektrische feestje simpel van tafel kan vegen door de EV-formule te kopiëren, wuift hij van tafel. Hij schermt namelijk met een exclusiviteitsdeal met de FIA, die de Formule E kennelijk tot 2039 het alleenrecht gegeven heeft (althans binnen de FIA) om een puur elektrische Formuleklasse te vormen. Mocht de F1 dus voor die tijd overstag willen gaan, moeten ze eerst om de tafel met Alejandro. En dat is iets waarvan de laatste nu al aangeeft dat hij er wel voor openstaat…