Amsterdamse politie gebruikt nieuwe ME-bus totaal niet

Stof happen.

De good ol’ iconische donkerblauwe Mercedes-busjes van de Mobiele Eenheid zijn na jaren trouwe dienst vervangen voor nieuwe Sprinters. In 2016 werd bekend dat de Nederlandse politie 300 exemplaren van het nieuwe busje had besteld. Met de aanbesteding ging een bedrag van maar liefst 40 miljoen euro gemoeid.

De Sprinter is nu zo’n anderhalf jaar onderdeel van de ME-vloot van de Nederlandse politie, maar de busjes staan voor een deel stof te happen. Zo weigert de Amsterdamse politie te rijden met de Sprinter. De auto’s zouden niet veilig zijn. Men spreekt onder meer over te weinig ruimte (hallo B-klasse!), de remmen zouden niet goed genoeg zijn en de brandveiligheid is niet in orde als het busje in actie moet komen bij rellen. De zijramen van het busje zouden zelfs open gaan als de wagen heen en weer wordt geschud, aldus het AD op basis van interne stukken van de politie.

Een ander probleem is het gewicht. Met 9 man personeel in de Sprinter zou de politiebus te zwaar zijn, waardoor er te veel gewicht op de vooras komt te staan. Mercedes en de Nederlandse politie lijkt vooralsnog een ongelukkige combinatie. Agenten lieten eerder al weten zeer ontevreden te zijn over de B-klasse.

Pas als al deze problemen zijn opgelost gaan ze in Amsterdam weer rijden met de Sprinter. Ook vanuit andere regio’s zouden klachten zijn over de nieuwe ME-bus. In Amsterdam is een lijst opgesteld met 11 verbeterpunten. De vraag is of die verbeterpunten meegenomen kunnen worden. Volgens Albert Springer van politiebond NPB is het de vraag of de aanschaf van de 300 Sprinters een slimme keuze is geweest.