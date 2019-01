Post Malone heeft smaak, koopt VelociRaptor 6×6

Kijk, dat doet hij toch even netjes.

Rockstar-rapper Post Malone probeert al vanaf het moment dat zijn hip hop duiten binnen komen rollen voldoende tijd en geld te besteden aan een van zijn hobby’s: auto’s. De oprit van Austin Post, zoals de 23-jarige artiest heet, staat vol met enkele bizarre auto’s en de VelociRaptor 6×6 van Hennessey is de nieuwste toevoeging aan zijn verzameling.

Waar de meeste rap-artiesten allerlei luxe sleëen en krachtige supercars aanschaffen om hun miljoenen fans eraan te herinneren dat ze wel degelijk veel poen binnenharken met het maken van halfbakken liederen, doet Post Malone het iets anders. Natuurlijk heeft ook hij een Rolls-Royce en een G-Klasse voor de deur staan, maar daarnaast bestaat zijn collectie uit een aantal interessante keuzes. Zo heeft ‘Posty’ een volledig gerestaureerde en getunede Ford Explorer uit 1992 en een wild aangepaste Lincoln Continental uit 1967. Beide auto’s zijn door West Coast Customs onder handen genomen.

Zodoende staan we niet met open mond te kijken dat de nieuwste telg in de autofamilie van Post Malone wederom een machtige machine als de VelociRaptor 6×6 is geworden. De Amerikaanse tuner Hennessey bouwt voor ongeveer 300.000 dollar een Ford F-150 Raptor (rijtest) om tot een 600 pk sterke zeswieler, die er nog breder uitziet dan het origineel uit Detroit. Hennessey heeft het vermogen uit de zescilinder weten te trekken door de krachtbron twee turbo’s te geven en met de elektronica te knutselen. Mogelijk zien we het grijze apparaat binnenkort in een muziekvideo verschijnen. (Bron: Dupont Registry)