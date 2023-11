Hardst afschrijvende auto kan er eigenlijk maar eentje zijn

We kunnen ons niet voorstellen dat je het auto-equivalent wil van je geld in brand steken, maar voor het geval dat weten we wel welke auto je dan nog steeds moet hebben.

Om eens een open deur in te trappen: auto’s schrijven af. Tenminste, de meeste dan. Het maakt in 95 procent van de gevallen een gloednieuwe auto kopen een bittere pil, want je weet gewoon dat je een aanzienlijk percentage van de nieuwprijs na enkele maanden of een jaar al in rook op is gegaan. Er is één merk waar nieuw kopen een financiële kamikazemissie is en dat is natuurlijk Maserati.

Maserati schrijft het hardst af

Dat blijkt uit onderzoek van iSeeCars. Op basis van de gemiddelde afschrijving over vijf jaar ten opzichte van de nieuwprijs van vrijwel alle automodellen rolde er een top- en flop-lijstje uit voor waardevastheid. Er staan drie(!) Maserati’s in de top 10 en de enige reden dat de Grecale er niet bij staat is omdat die er nog geen vijf jaar is. De Levante staat op plek acht met 57,8 procent of 55.828 dollar afschrijving. Gemiddeld gezien verlies je dus meer dan 11.000 dollar per jaar op een Levante.

Ghibli

Wat betreft absolute keiharde cijfers in geldbedragen is de Maserati Ghibli niet belachelijk veel erger met 58.623 dollar. De goedkopere Maserati-sedan is echter goedkoper dan de Levante, dus het percentage is met 61,3 procent wel hoger. Zestig procent van de nieuwprijs kwijt zijn in vijf jaar, dat is niet voor de poes.

Quattroporte op eenzame hoogte

Het kan altijd erger, aangezien de Ghibli de derde plek pakt. De hele top 10 pakken we er zo bij, want eerst even de koning afschrijving van Maserati en dus de hele autowereld. De Quattroporte staat onbetwist op nummer 1. Hier is juist het percentage niet belachelijk veel hoger dan dat van de Ghibli met 64,5 procent. Nee, eerder het feit dat 90.588 van je zuurverdiende dollars na vijf jaar in rook op gaan. 18.117 dollar per jaar kost het om een Quattroporte te rijden.

Flop

De top 10 staat verder vol met ’the usual suspects’. Veel auto’s van luxemerken en dan vooral modellen die men sinds de hoge prijzen eigenlijk niet meer wil hebben. Ter overzicht:

Maserati Quattroporte (64,5 procent / 90.588 dollar) BMW 7 Serie (61,8 procent / 72.444 dollar) Maserati Ghibli (61.3 procent / 58.623 dollar) BMW 5 Serie Hybrid (58,8 procent / 37.975 dollar) Cadillac Escalade ESV (58.5 procent / 63.885 dollar) BMW X5 (58.2 procent / 44.828 dollar) Infiniti QX80 (58.1 procent / 47.399 dollar) Maserati Levante (57.8 procent / 55.858 dollar) Jaguar XF (57.6 procent / 39.720 dollar) Audi A7 (57.2 procent / 48.917 dollar)

Tweedehands

Wij zien vooral even een mooi bruggetje naar de tweedehands markt in Nederland, waar inderdaad blijkt dat zo’n schitterende Italiaanse schone echt niks meer kost. Als je niet bang bent voor louche bedrijven kun je al een eerste generatie Quattroporte oppikken voor 9.990 euro, al heb je voor een paar rooitjes meer al een best aanbod. De goedkoopste GTS (met werk) kost 26.000 euro en voor de goedkoopste niet-schadeauto tweede generatie betaal je nog 32.750 euro, wat inderdaad een afschrijving van 103.000 euro is in negen jaar tijd. Voor de goedkoopste Ghibli en Levante geldt hetzelfde, maar we moeten er wel bij zeggen dat deze diesels met flinke kilometerstanden dan ook wel de versies zijn die afschrijven.

Top

Wat moet je dan hebben als je wél de financieel relatief sterkste keuze wil maken? De top 10 is een bijzonder rijtje. We gooien ‘m er gewoon in:

Porsche 911 (9,3 procent / 18.094 dollar) Porsche 718 (17,6 procent / 13.372 dollar) Toyota Tacoma (20,4 procent / 8.359 dollar) Jeep Wrangler (20,8 procent / 8.951 dollar) Honda Civic (21,5 procent / 5.817 dollar) Subaru BRZ (23,4 procent / 8.114 dollar) Chevrolet Camaro (24,2 procent / 10.161 dollar) Toyota C-HR (24,4 procent / 6.692 dollar) Subaru Crosstrek (24,5 procent / 7.214 dollar) Toyota Corolla (24,5 procent / 5.800 dollar)

Als bij de Porsche 911 ook de speciale varianten worden meegerekend, dan is de plek 1 voor die auto erg begrijpelijk. Sowieso zijn sportwagens zoals bekend wat waardevaster. De ‘normale’ auto’s als de Civic en Corolla in deze lijst hebben dan weer te maken met de crises die we net achter ons hebben gelaten, waar de vraag naar nieuwe auto’s zo groot werd (en niet beantwoord kon worden) dat tweedehandsjes, al dan niet ver boven hun dagwaarde, als warme broodjes over de toonbank vlogen.

Kortom: Porsches behouden hun waarde, Maserati’s zijn financiële hopen onheil. Niet verrassend, wel belangrijk.